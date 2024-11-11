"جئنا لنثبت للعالم أن المصريات يمكنهن لعب كرة القدم".. لاعبتا مسار عن الانتصار التاريخي

حققت سيدات مسار فوزا تاريخيا بهدف دون مقابل على صنداونز الجنوب إفريقي حامل اللقب في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا سيدات.

ويشارك مسار كونه بطل الدوري المصري عن الموسم الماضي ووصيف بطولة شمال إفريقيا، لأول مرة في تاريخ البطولة.

وشددت لاعبات مسار على أن الفوز التاريخي مكافأة على مجهوداتهن الفترة الأخيرة، ورسالة للعالم أن هناك لاعبات في مصر يمكنهن لعب كرة القدم.

وقالت آية محمد لاعبة مسار في تصريحات للصحفيين: "الحمد لله على انتصارنا وفي النهاية هو توفيق من الله، وكافئنا الله على مجهودنا داخل الملعب".

وتابعت "أشكر اللاعبات كنا رجالا أمام صنداونز حامل لقب دوري أبطال إفريقيا وبالتأكيد هي مفاجأة للجميع بفوز فريق صاعد على حامل اللقب".

وشددت أية "هدفنا تحقيق نتائج إيجابي في البطولة ونثبت للعالم أن هناك لاعبات في مصر يمكنهن لعب كرة القدم".

بينما تحدثت زميلتها مايا إيهاب قائلة: "الفرق المصرية التي تأهلت من قبل كان من الصعب تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفرق الكبرى".

وتابعت "لعبنا أمام بطلات إفريقيا وكان تحدي كبير، وجئنا لإثبات أننا هنا ليس فقط من أجل التأهل ولكن للمنافسة على حصد اللقب".

وكشفت مايا "حصدنا المركز الثاني في تصفيات إفريقيا خلف الجيش الملكي وتدربنا بشكل جيد لاحتمالية استضافة المغرب للبطولة وبعد الإعلان الرسمي تأهلنا واستعدينا بشكل جيد".

وسجلت ساندرين نيونكورو هدف فوز مسار على الفريق الأكثر تتويجا باللقب في الشوط الأول وحافظت سيدات مسار على الفوز في نهاية اللقاء.

وتلتقي سيدات مسار في الجولة المقبلة يوم الأربعاء مع كوينز النيجيري.

وتقام منافسات دوري أبطال إفريقيا للسيدات بالمغرب في الفترة من 9 إلى 23 نوفمبر 2024، وتأهل مسار للمرة الأولى في تاريخه.

وأقيمت النسخة الأولى من البطولة في مصر عام 2021 وتوج بها ماميلودي صنداونز، بينما توج الجيش الملكي المغربي بالنسخة الثانية التي أقيمت بالمغرب عام 2022، وعاد صنداونز ليحقق لقب النسخة الثالثة التي أقيمت في كوت ديفوار عام 2023.

وجاءت قائمة فريق سيدات مسار كالآتي:

حراسة المرمى: حبيبة عماد - أمنة محمد - أية محمد.

الدفاع: عايشة نانتونجو - نور عبد الواحد السيد - ميرفت فاروق - ميرنا محسن - شادية نانكيا - نورهان طارق.

الوسط: همسة أسعد - أميرة محمد - مايا إيهاب - عهد طارق - فاطمة مصطفى - شهد محمد - حبيبة طارق يحيى - مهيرة علي - فاطمة الزهراء محمد.

الهجوم: هاسناث لينوس - ساندرين نيونكورو - ياسمين محمد - فرح هشام - أزهار زكي - هالة مصطفى.