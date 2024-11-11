سبورتنج لشبونة يعلن اسم خليفة أموريم

أعلن نادي سبورتنج لشبونة يوم الاثنين تعيين جواو بيريرا كمدير فني للفريق.

بيريرا سيكون المدير الفني الجديد لفريق سبورتنج لشبونة خلفا لروبن أموريم الذي سيبدأ مسيرته مع مانشستر يونايتد.

مدرب سبورتنج لشبونة الجديد أنهى مسيرته في صفوف الفريق كلاعب عام 2021، وتولى أكثر من منصب.

فهو المدير الفني لفريق الشباب وفريق الرديف، كما كان عضوا في الطاقم المساعد لأموريم.

Uma nova braçadeira, a mesma ambição 🫡 João Pereira é o novo treinador do #SportingCP 🦁 pic.twitter.com/saGvLXB4lR — Sporting CP (@SportingCP) November 11, 2024

وقاد جواو بيريرا فريق شباب لشبونة في دوري أبطال أوروبا للشباب هذا الموسم في 4 مباريات.

فاز المدرب البالغ من العمر 40 عاما في 3 وتعادل في واحدة.

في مسيرته كلاعب، بدأ جواو بيريرا مسيرته مع بنفيكا ولعب في أكثر من فريق برتغالي قبل أن يختتم مشواره مع سبورتنج.

وسط هذه المسيرة احترف خارج البرتغال أكثر من مرة، إذ ارتدى قمصان فالنسيا وهانوفر وطرابزون سبور.

ولعب بيريرا 40 مباراة دولية مع المنتخب البرتغالي بين عامي 2010 و2014.

نهاية مثالية لمشوار أموريم

فيما أنهى روبن أموريم ولايته التدريبية مع سبورتنج لشبونة بفوز دراماتيكي على سبورتنج براجا في الجولة 11 من الدوري البرتغالي.

وقلب لشبونة تأخره من 2-0 حتى الدقيقة 58 لفوز بنتيجة 2-4، قادت الفريق للفوز رقم 11 والابتعاد في صدارة الترتيب.

وباتت تلك المباراة الأخيرة لأموريم مع لشبونة قبل بدء مهمة تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي عقب نهاية التوقف الدولي الجاري.

الفوز رفع رصيد لشبونة لـ 33 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن بورتو الثاني.

وانتهت ولاية أموريم بـ 165 انتصارا في 231 مباراة و31 هزيمة و33 تعادلا.

فيما سجل لاعبو فريقه 515 هدفا واستقبلوا 202.

وتوج أموريم بـ5 ألقاب بواقع لقبي الدوري البرتغالي ولقبي كأس الدوري البرتغالي ولقب السوبر البرتغالي.