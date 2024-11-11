ليروي ساني ينضم لمنتخب ألمانيا لتعويض مهاجم شتوتجارت

سينضم ليروي ساني نجم بايرن ميونيخ إلى صفوف المنتخب الألماني لتعويض غياب دينيز أونداف مهاجم شتوتجارت خلال فترة التوقف الدولي بنوفمبر.

ويلعب منتخب ألمانيا ضد البوسنة والمجر في دوري الأمم الأوروبية يومي 16 و19 نوفمبر الجاري.

وأفاد الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان: "دينيز أونداف لن ينضم لمنتخب ألمانيا بسبب الإصابة".

وأوضح أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا لن يشارك في مباريات دوري الأمم الأوروبية بسبب إجهاد في الجزء الخلفي من فخذه الأيسر".

وقرر يوليان ناجلزمان مدرب المانشافت استدعاء ليروي ساني لاعب بايرن ميونيخ كبديل له.

استدعاء ساني جاء بعدما لعب لأول مرة كأساسي مع بايرن في الدوري الألماني، أمام سانت باولي ضمن الجولة العاشرة.

إذ شارك كبديل في كل المباريات الـ9 التي ظهر فيها هذا الموسم قبل مواجهة سانت باولي، باستثناء مباراة واحدة، وكانت في كأس ألمانيا ضد ماينز.

يذكر أن أونداف لعب 5 مباريات دولية بقميص ألمانيا، كلها في عام 2024، وسجل 3 أهداف.

أما ساني فلعب 65 مباراة دولية وسجل 13 هدفا.