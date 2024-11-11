سلة - نادين سلعاوي: كانت لدينا خطة خلال مواجهة السوبر من أجل بطولة إفريقيا

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 11:37

كتب : FilGoal

نادين سلعاوي - سيدات الأهلي كرة سلة

كشفت نادين سلعاوي لاعبة سيدات الأهلي لكرة السلة عن تركيز الفريق في الوقت الحالي للمنافسة وحصد بطولة إفريقيا.

وحقق فريق سيدات الأهلي لقب سوبر السلة بعد الفوز 73-61 على حساب سبورتنج في المباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى.

وقالت نادين سلعاوي عبر صفحة النادي الرسمية: "ربما لم ننجح في الاستشفاء بصورة كاملة عقب تصفيات إفريقيا، ولذلك لم تكن بداياتنا في السوبر أمام سبورتنج جيدة".

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وشددت "كانت لدينا خطة أيضا بالتدوير لعدم إجهاد اللاعبات خلال مواجهة السوبر قبل السفر إلى السنغال".

وتابعت نادين "مدرب الأحمال يساعدنا حتى لا نتعرض للإجهاد خاصة مع فارق حرارة الجو عن هنا وهناك".

وكشفت "قبل كل مباراة المدرب يعرف كل لاعبة ستشارك لمدة كم دقيقة".

واختتمت نادين سلعاوي تصريحاتها "دائما ما كنت أتمنى خوض بطولة إفريقيا مع النادي، وبشكل شخصي أتمنى حصدها مع الأهلي وإسعاد الجماهير ومجلس الإدارة".

وتستضيف السنغال نهائيات بطولة إفريقيا خلال الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر المقبل.

وكان الأهلي قد تأهل إلى النهائيات بعد التتويج بتصفيات المنطقة الخامسة في تنزانيا.

كرة سلة سيدات الأهلي نادين سلعاوي
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