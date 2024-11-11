كرة يد - على أنغام أم كلثوم.. الخليج السعودي يعلن ضم إبراهيم المصري لبطولة آسيا
الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 11:12
كتب : FilGoal
أعلن نادي الخليج السعودي ضم إبراهيم المصري مدافع الأهلي ومنتخب مصر لكرة اليد.
ويأتي تعاقد الخليج السعودي مع إبراهيم المصري خلال فترة بطولة آسيا للأندية المقامة في الدوحة.
وتستضيف مدينة الدوحة منافسات بطولة آسيا للأندية خلال الفترة من 12 إلى 23 نوفمبر الجاري.
وقدّم حساب نادي الخليج والملقبون بـ "الدانة" الصفقة على أنغام أغنية "أنت عمري" الشهيرة لأم كلثوم.
🎞 أهــــلاً بـ «الصخرة» فـي #نادي_الخليج 🔰#نسور_الخليج_في_آسيا 🦅 pic.twitter.com/yePglgzV9w— نادي الخليج السعودي (@Khaleejclub) November 10, 2024
ويشارك نادي الخليج في النسخة 29 من بطولة آسيا للأندية بصفته حامل اللقب.
وحقق الخليج لقبه الأول في النسخة الماضية التي أقيمت في الكويت.
ويتأهل حامل لقب بطولة آسيا للأندية إلى منافسات كأس العالم "سوبر جلوب" والمقرر إقامتها في مصر.
ويمثل الخليج فقط أندية السعودية في البطولة بينما يشارك ناديا الريان والدحيل من قطر المستضيف.
وتضم البطولة أيضا أندية الكويت وكاظمة من الكويت والشباب البحريني والشارقة الإماراتي وأهلي سداب العماني وسانات كيرمان الإيراني.
ويتقاسم الريان والسد الأندية الأكثر تتويجا باللقب برصيد 5 مرات لكل منهما.