كرة يد - على أنغام أم كلثوم.. الخليج السعودي يعلن ضم إبراهيم المصري لبطولة آسيا

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 11:12

كتب : FilGoal

إبراهيم المصري - الأهلي كرة يد

أعلن نادي الخليج السعودي ضم إبراهيم المصري مدافع الأهلي ومنتخب مصر لكرة اليد.

ويأتي تعاقد الخليج السعودي مع إبراهيم المصري خلال فترة بطولة آسيا للأندية المقامة في الدوحة.

وتستضيف مدينة الدوحة منافسات بطولة آسيا للأندية خلال الفترة من 12 إلى 23 نوفمبر الجاري.

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وقدّم حساب نادي الخليج والملقبون بـ "الدانة" الصفقة على أنغام أغنية "أنت عمري" الشهيرة لأم كلثوم.

ويشارك نادي الخليج في النسخة 29 من بطولة آسيا للأندية بصفته حامل اللقب.

وحقق الخليج لقبه الأول في النسخة الماضية التي أقيمت في الكويت.

ويتأهل حامل لقب بطولة آسيا للأندية إلى منافسات كأس العالم "سوبر جلوب" والمقرر إقامتها في مصر.

ويمثل الخليج فقط أندية السعودية في البطولة بينما يشارك ناديا الريان والدحيل من قطر المستضيف.

وتضم البطولة أيضا أندية الكويت وكاظمة من الكويت والشباب البحريني والشارقة الإماراتي وأهلي سداب العماني وسانات كيرمان الإيراني.

ويتقاسم الريان والسد الأندية الأكثر تتويجا باللقب برصيد 5 مرات لكل منهما.

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