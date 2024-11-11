سلة - طارق خيري: توقعت ما حدث أول فترتين.. وطوينا صفحة السوبر من أجل السنغال

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 10:42

كتب : FilGoal

طارق خيري - المدير الفني فريق سيدات الأهلي كرة سلة

أعرب طارق خيري المدير الفني لفريق سيدات الأهلي لكرة السلة عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر المصري.

وحقق فريق سيدات الأهلي لقب سوبر السلة بعد الفوز 73-61 على حساب سبورتنج في المباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى.

وقال طارق خيري المدير الفني لفريق سيدات سلة الأهلي عبر صفحة النادي: "كنا في حالة معنوية وفنية كبيرة خلال تصفيات إفريقيا".

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وأوضح "بعد العودة من تنزانيا وحالة الإجهاد كان هناك صعوبة في إعداد اللاعبات لضيق الوقت قبل السوبر أمام سبورتنج".

وكشف طارق خيري "الإعلام صدّر بأن هناك عدد من الإصابات في فريق سبورتنج وهو ما سيؤثر على فريقهم، وذلك الأمر يسبب أزمة مع اللاعب المصري أو العربي بسبب ثقته في تحقيق الفوز بأي وقت".

وتابع خيري "ظهر في أول فترتين عدم تركيز اللاعبات مع نشوة الفوز في تصفيات إفريقيا، لكن طالبتهن بنسيان الماضي والحمد لله ظهر تركيزهن بصورة كبيرة في الفترتين الثالثة والرابعة".

وواصل "الأهم في الوقت الحالي هو التركيز على بطولة إفريقيا في السنغال وتحقيق اللقب".

واختتم طارق خيري تصريحاته "اللاعبات إجازة يومي الإثنين والثلاثاء ثم العودة للتدريبات مجددا قبل الانتظام في معسكر مغلق من 25 إلى 30 نوفمبر الجاري".

وتستضيف السنغال نهائيات بطولة إفريقيا خلال الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر المقبل.

وكان الأهلي قد تأهل إلى النهائيات بعد التتويج بتصفيات المنطقة الخامسة في تنزانيا.

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