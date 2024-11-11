كهربا يكشف كواليس أزمته في السوبر ودور اللاعبين.. ورسالة لجماهير الأهلي

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 10:13

كتب : FilGoal

الأهلي - كهربا يحمل شارة القيادة

كشف محمود كهربا عن كواليس أزمته في السوبر المصري والتي تسببت في ترك معسكر الفريق والعودة إلى مصر بأمر من محمد رمضان مدير الكرة.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وشدد كهربا عن سعادته بالتواجد داخل الأهلي وهدفه الاستمرار حتى النهاية.

وقال محمود كهربا لاعب الأهلي عبر قناة النادي عن مشكلته مع محمد رمضان: "لا توجد أزمة، أحمد الله أن كل ما يحدث لي ابتلاء، الأمور انتهت على خير ومحمد رمضان شخصية رائعة جدا".

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وكشف كهربا "زملائي في الفريق ساعدوني جدا في إنهاء الأمر وفعلوا كل شيء من أجل تقليص غرامتي إلى النصف".

وتابع "حدثت جلسة لمدة 3 أو 4 ساعات بين الشناوي والسولية والشحات وإمام وعمر كمال وأفشة وشوبير مع محمد رمضان لحل الأمر وفي النهاية حدث اتفاق تم تنفيذه وفي النهاية نحن أسرة واحدة والحمد لله ربنا كرمنا ببطولة السوبر".

وبسؤاله عن الغرامات أوضح "لا أعلم شيئا عن الحساب الخاص بي في البنك المرتبط براتبي من النادي، لا أركز في أمر المستحقات المالية، هذا ليس كلام ولكن أنا سعيد بالتواجد داخل الأهلي وهذا أمر كبير بالنسبة لي".

وبالحديث عن الفريق قال: "سعيد جدا بأداء وسام أبو علي وأحاول مساعدته منذ اليوم الأول في الأهلي لتحفيزه، في النهاية كلنا واحد بالنادي".

وشدد "المنافسة على الدوري أصعب من المواسم الماضية، وكل سنة تكون أصعب، غير صحيح أننا نشبع من البطولات لأن هدفنا دائما إسعاد الجماهير".

وأضاف كهربا "أعلم جيدا أنه في أي وقت سأحصل على فرصة المشاركة 90 دقيقة كاملة، لا أقصر نهائيا في التدريبات وسعيد بالمشاركة أمام زد والقادم أفضل".

واختتم محمود كهربا تصريحاته برسالة لجماهير الأهلي قائلا: "الجماهير تعلم مدى حبي لهم، سأظل دائما داخل الأهلي وأعد الجماهير بالالتزام وحصد مزيد من البطولات، لم أمنح الجماهير 1% مما منحوه لي".

الأهلي محمود كهربا
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