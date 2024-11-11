مواعيد مباريات الإثنين 11 نوفمبر 2024.. دوري المحترفين وكأس قطر

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 09:37

كتب : FilGoal

تشارلز باسي - المقاولون العرب

تتواصل مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري المحترفين المصري بخمس مباريات جديد.

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دوري المحترفين

تختتم مساء اليوم منافسات الجولة السادسة من المسابقة بعد إقامة خمس مباريات جديدة.

وتقام ثلاث مباريات في الثانية والنصف عصرا، إذ يلاقي بروكسي فريق أبو قير للأسمدة، ويحل السكة الحديد مودرن ضيفا على لافيينا ثم يستضيف طنطا فريق كهرباء الإسماعيلية.

أما في تمام الخامسة مساء فيحل بلدية المحلة ضيفا على المقاولون العرب، ويستضيف وادي دجلة فريق الترسانة.

كأس نجوم قطر

يحل الوكرة الذي يلعب ضمن صفوفه حمدي فتحي ضيفا على الشمال في الرابعة والنصف عصرا.

وفي نفس التوقيت يستضيف الخور فريق الغرافة.

ويقام كأس نجوم قطر بنظام المجموعات ويتأهل أول 4 فرق من المجموعتين إلى ربع النهائي.

دوري المحترفين كأس نجوم قطر
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