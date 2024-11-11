"لا شيء يُقارن بهذا اللقب".. فيدال يقود كولو كولو لحصد لقب الدوري التشيلي بطريقة مثيرة

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 01:42

كتب : إسلام أحمد

فيدال - كولو كولو

قاد المخضرم أرتورو فيدال فريقه كولو كولو لحصد لقب الدوري التشيلي بطريقة مثيرة في الجولة الأخيرة من الموسم.

أرتورو فيدال

النادي : أتليتكو باراناينسي

كولو كولو

وفاز كولو كولو بلقب الدوري التشيلي للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه بعد منافسة شرسة امتدت للجولة الأخيرة مع غريمه أونيفرسيداد دي تشيلي.

وقبل بداية الجولة دخل كولو كولو وفي جعبته 66 نقطة، فيما أتى خلفه منافسه في المركز الثاني برصيد 64 نقطة.

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خسارة أو تعادل كولو كولو تعني إفلات اللقب حال فاز غريمه لكن هذا لم يحدث، لأن كلاهما تعادل.

في نفس التوقيت وعلى ملعب أونيفرسيداد تقدم دي تشيلي في الدقيقة 3 بالهدف الأول على حساب إيفرتون ديل مار، وهو ما حوّل اللقب لوجهته.

وفي الدقيقة 72 تعادل إيفرتون مع أونفيرسيداد، ما أعاد اللقب ليد كولو كولو من جديد.

لكن في نفس التوقيت تماما تأخر كولو كولو بهدف أمام منافسه كوبيابو -الذي تحدد هبوطه سلفا- بالهدف الأول.

لكن أرتورو فيدال سجل هدف التعادل في الدقيقة 80 معيدا الأمال لفريقه مجددا من أجل حسم اللقب دون أن يعرف إلى أي جهة سيتحول درع الدوري التشيلي.

انتهت كلا المباراتين بالتعادل، فظفر كولو كولو باللقب برصيد 67 نقطة مقابل 65 لغريمه.

بعد نهاية اللقاء وخلال لقائه مع قناة تي أن تي التشيلية صرّح فيدال وهو يبكي: "أنه حلم، فزت بعديد الألقاب، لكن لا شيء يُقارن بهذا اللقب، بعمر 37 عاما أصبحت بطلا مع فريقي كولو كولو، هذا الفريق يملك كل شيء، القلب، الإصرار والعمل والتضحية، ولا أملك إلا الامتنان".

وواصل "لم أعرف أن هذا الهدف يعني التتويج باللقب، سيكون لدينا يوم الأربعاء المقبل فرصة لحصد لقب آخر".

وتابع "آمل الموسم المقبل أن نصل لنصف نهائي أو نهائي كوبا ليبرتادوريس وليس ربع النهائي فقط، سيكون حلما إذا حققنا اللقب في عام النادي المائة".

وسيخوض كولو كولو الدقائق الـ 12 المتبقية من نهائي كأس السوبر المحلي ضد هواشيباتو يوم الأربعاء المقبل، بعدما أقيمت في الأساس بشهر فبراير الماضي.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 78 بسبب مشاكل بين جماهير الفريق وصلت لأرض الملعب ما تطلب إيقافها والنتيجة تشير لتفوق كولو كولو 2-0.

فيدال هو اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ تشيلي، ففاز بلقب الدوري المحلي 4 مرات مع كولو كولو، ثم حقق 7 ألقاب مع يوفنتوس و5 مع بايرن ميونيخ و2 مع برشلونة و3 مع إنتر و2 مع فلامنجو البرازيلي.

كما يعد الاسم الأبرز في قائمة منتخب اللاروخا التاريخية التي فازت بلقبي كوبا أمريكا 2015 و2016 على حساب الأرجنتين لأول مرة في تاريخ البلاد.

ويمتد تعاقد فيدال لنهاية الموسم المقبل الذي سيشهد احتفال كولو كولو بمرور 100 عام على تأسيسه.

وفاز النادي بلقب الدوري 34 مرة وكأس تشيلي 14 مرة والسوبر المحلي 3 مرات ويعد هو الفريق الوحيد في البلاد الذي حقق لقب كوبا ليبرتادوريس وجاءت عام 1991.

أرتورو فيدال - باراناينسي كولو كولو الدوري التشيلي
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