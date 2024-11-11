"لا شيء يُقارن بهذا اللقب".. فيدال يقود كولو كولو لحصد لقب الدوري التشيلي بطريقة مثيرة

قاد المخضرم أرتورو فيدال فريقه كولو كولو لحصد لقب الدوري التشيلي بطريقة مثيرة في الجولة الأخيرة من الموسم.

أرتورو فيدال النادي : أتليتكو باراناينسي كولو كولو

وفاز كولو كولو بلقب الدوري التشيلي للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه بعد منافسة شرسة امتدت للجولة الأخيرة مع غريمه أونيفرسيداد دي تشيلي.

وقبل بداية الجولة دخل كولو كولو وفي جعبته 66 نقطة، فيما أتى خلفه منافسه في المركز الثاني برصيد 64 نقطة.

خسارة أو تعادل كولو كولو تعني إفلات اللقب حال فاز غريمه لكن هذا لم يحدث، لأن كلاهما تعادل.

في نفس التوقيت وعلى ملعب أونيفرسيداد تقدم دي تشيلي في الدقيقة 3 بالهدف الأول على حساب إيفرتون ديل مار، وهو ما حوّل اللقب لوجهته.

🦉🤯💥 ¡GUERRERO METE PRESIÓN! El 7 de #LaU hizo este GOLAZO para abrir la cuenta en la finalísima del #CampeonatoPrimera. Así, de momento, y con #ColoColo empatando sin tantos, lleva la definición del monarca a partido de definición. pic.twitter.com/TuHTtqh5Fw — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 10, 2024

وفي الدقيقة 72 تعادل إيفرتون مع أونفيرسيداد، ما أعاد اللقب ليد كولو كولو من جديد.

🧤🥵🦉 ¡POR ACÁ NO PASA NADIE! Gabriel Castellón se mandó este TAPADÓN para seguir manteniendo con vida a #LaU en esta definición del #CampeonatoPrimera. #MatchdayDomingo. pic.twitter.com/MbMXhMvYdh — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 10, 2024

لكن في نفس التوقيت تماما تأخر كولو كولو بهدف أمام منافسه كوبيابو -الذي تحدد هبوطه سلفا- بالهدف الأول.

💥🤯⚽ ¡LA BESTIA NEGRA DE COLO COLO DIJO PRESENTE! Felipe Reynero abrió la cuenta en este #MatchdayDomingo para amargar el final de campeonato del Cacique. Sin embargo, Everton le empató a #LaU y deja, de momento, a los de Almirón como monarcas. pic.twitter.com/MadJdcnku7 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 10, 2024

لكن أرتورو فيدال سجل هدف التعادل في الدقيقة 80 معيدا الأمال لفريقه مجددا من أجل حسم اللقب دون أن يعرف إلى أي جهة سيتحول درع الدوري التشيلي.

🤟⚽👑 ¿QUIÉN MÁS QUE TÚ, KING? Arturo Vidal se vistió de héroe para #ColoColo y convirtió el empate ante Copiapó en este #MatchdayDomingo. pic.twitter.com/ifjMBB32jQ — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 10, 2024

انتهت كلا المباراتين بالتعادل، فظفر كولو كولو باللقب برصيد 67 نقطة مقابل 65 لغريمه.

بعد نهاية اللقاء وخلال لقائه مع قناة تي أن تي التشيلية صرّح فيدال وهو يبكي: "أنه حلم، فزت بعديد الألقاب، لكن لا شيء يُقارن بهذا اللقب، بعمر 37 عاما أصبحت بطلا مع فريقي كولو كولو، هذا الفريق يملك كل شيء، القلب، الإصرار والعمل والتضحية، ولا أملك إلا الامتنان".

وواصل "لم أعرف أن هذا الهدف يعني التتويج باللقب، سيكون لدينا يوم الأربعاء المقبل فرصة لحصد لقب آخر".

وتابع "آمل الموسم المقبل أن نصل لنصف نهائي أو نهائي كوبا ليبرتادوريس وليس ربع النهائي فقط، سيكون حلما إذا حققنا اللقب في عام النادي المائة".

🥹👑🖤 La emoción del Rey Con lágrimas en sus ojos, Arturo Vidal confesó que a pesar de los grandes logros en su carrera, no hay nada como ganar la estrella 34 con #ColoColo. pic.twitter.com/QjKstwXWT1 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 10, 2024

وسيخوض كولو كولو الدقائق الـ 12 المتبقية من نهائي كأس السوبر المحلي ضد هواشيباتو يوم الأربعاء المقبل، بعدما أقيمت في الأساس بشهر فبراير الماضي.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 78 بسبب مشاكل بين جماهير الفريق وصلت لأرض الملعب ما تطلب إيقافها والنتيجة تشير لتفوق كولو كولو 2-0.

فيدال هو اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ تشيلي، ففاز بلقب الدوري المحلي 4 مرات مع كولو كولو، ثم حقق 7 ألقاب مع يوفنتوس و5 مع بايرن ميونيخ و2 مع برشلونة و3 مع إنتر و2 مع فلامنجو البرازيلي.

كما يعد الاسم الأبرز في قائمة منتخب اللاروخا التاريخية التي فازت بلقبي كوبا أمريكا 2015 و2016 على حساب الأرجنتين لأول مرة في تاريخ البلاد.

ويمتد تعاقد فيدال لنهاية الموسم المقبل الذي سيشهد احتفال كولو كولو بمرور 100 عام على تأسيسه.

وفاز النادي بلقب الدوري 34 مرة وكأس تشيلي 14 مرة والسوبر المحلي 3 مرات ويعد هو الفريق الوحيد في البلاد الذي حقق لقب كوبا ليبرتادوريس وجاءت عام 1991.