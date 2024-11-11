دوري المحترفين - لاعب من مواليد 2009 يشارك مع فريق أسوان الأول

في واقعة فريدة من نوعها، شارك لاعب من مواليد 2009 يبلغ من العمر 15 عاما فقط في صفوف فريق أسوان في دوري المحترفين.

اللاعب هو فؤاد مصطفى صانع الألعاب الناشئ في صفوف أسوان، وقد لعبت الظروف الاستثنائية دورا في ذلك.

وقال محمود سمكة إداري فريق أسوان في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "فؤاد مصطفى لاعب وسط مهاجم الفريق من مواليد 2009 شارك بصفة أساسية خلال لقاء سبورتنج".

وأضاف "جاء ذلك بعد تعديل وضع اللاعب من هاوٍ إلى محترف".

وأوضح "تم توقيع عقود للاعبين من مواليد 2005 و2006 نظرا لإيقاف القيد، بعد التعاقد مع 15 لاعب ثم رحيلهم بعد صدور قرار الإيقاف".

وانتهت المباراة بين أسوان وسبورتنج بالتعادل بهدف لكل فريق في الجولة السادسة لدوري المحترفين.