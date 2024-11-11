أحمد سامي: لن أعدم الهاني سليمان.. وهو لا ينام بعد خطأه أمام الزمالك

كشف أحمد سامي مدرب سموحة عن انطباعه بشأن الفرص الضائعة من فريقه، وموقفه من خطأ الهاني سليمان أمام ناصر منسي مهاجم الزمالك في مباراة الفريقين.

وقال سامي في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "في الدوري الاستثنائي لا توجد فرصة للتعويض، ويجب أن يتحمل كل شخص مسؤوليته للخروج بالشكل الأمثل للدوري".

وأضاف "بعض الفرص تضيع وهذه مشكلة في قرارات اللاعبين وليست مشكلة تدريب. اللاعب أحيانا يفكر في تسجيل الهدف قبل أن يتسلم جيدا، وهذه أخطاء صغيرة لا يفترض الوقوع بها".

وأوضح "ميزانية نادي سموحة صغيرة، وشركة التحليل التي تعمل معنا أنا متعاقد معها بشكل خاص حتى تتاح لنا الميزانية".

وعن خطأ الهاني سليمان أمام الزمالك قال: "الخطأ غير مقبول ولكننا نبدأ اللعب من الخلف وبالتالي هذا وارد. هناك تحامل كبير على الهاني".

وأوضح "المشكلة أن الخطأ تكرر مرتين ولكني مقتنع به وجددت عقده لعام آخر وإن شاء الله لن يتكرر، ولن أعدمه".

وتابع "لا يوجد من لا يخطئ والأمر ينطبق علينا كمدربين. يجب أن نجتاز ذلك معا وبالتأكيد هو لا ينام بسبب ما حدث".

وفاز الزمالك على سموحة بهدفين دون رد في الجولة الثانية من الدوري.