قلب دي ماريا ينبض = فوز غائب منذ 60 عاما.. بنفيكا يكتسح بورتو برباعية في كلاسيكو البرتغال

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 01:05

كتب : إسلام أحمد

أنخيل دي ماريا - بنفيكا - بورتو

بنفيكا بورتو الدوري البرتغالي أنخيل دي ماريا
نرشح لكم
نهاية دراماتيكية لولاية أموريم.. لشبونة يقلب تأخره أمام براجا لفوز ويعزز صدارته للدوري البرتغالي عودة العقدة؟ سوسييداد يوقع برشلونة في مصيدته تقاسما النقاط وأشعلا الدوري.. نابولي يتعادل مع إنتر في مباراة كسر رقم هاكان ماركا: انسحاب مدريدي جديد في التوقف الدولي لم يفعلها سوى ميسي والخطوة التالية اجتيازه.. مرموش على موعد مع رقم أسطوري نهاية مسيرة وحش الهلال.. جوميز يعتزل كرة القدم أرتيتا: أشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب الطريقة التي تعادل بها تشيلسي معنا انتهت الدوري الإيطالي - إنتر (1)-(1) نابولي.. تعادل يشعل الدوري
أخر الأخبار
"لا شيء يُقارن بهذا اللقب".. فيدال يقود كولو كولو لحصد لقب الدوري التشيلي بطريقة مثيرة 3 ساعة | أمريكا
دوري المحترفين - لاعب من مواليد 2009 يشارك مع فريق أسوان الأول 3 ساعة | القسم الثاني
أحمد سامي: لن أعدم الهاني سليمان.. وهو لا ينام بعد خطأه أمام الزمالك 4 ساعة | الدوري المصري
قلب دي ماريا ينبض = فوز غائب منذ 60 عاما.. بنفيكا يكتسح بورتو برباعية في كلاسيكو البرتغال 4 ساعة | الكرة الأوروبية
رضا سليم: لا أريد الرحيل عن الأهلي 4 ساعة | الدوري المصري
محامي الجزيري: ننتظر توقيع عقود التجديد وتوثيقها من الزمالك 4 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - حسين لبيب يمنع أعضاء إدارة الزمالك والمتحدث الرسمي من الظهور الإعلامي 4 ساعة | الدوري المصري
حسين الشحات يكشف كيف تمت المصالحة بينه وبين الشيبي 5 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع 4 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان