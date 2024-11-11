رضا سليم: لا أريد الرحيل عن الأهلي

نفى المغربي رضا سليم جناح الأهلي ما تردد عن رغبته في الرحيل عن الفريق.

وقال سليم في تصريحاته لقناة الأهلي: "ليس صحيحا أني أريد الرحيل، بل أريد الاستمرار مع الفريق والمشاركة بصورة دائمة".

وعن حالة مواطنه أشرف داري قال: "إنه يستعد ويجري التأهيل وإن شاء الله سيعود أقوى بعد التوقف الدولي".

أما عن مواطنه الآخر يحيى عطية الله الظهير الأيسر قال: "يحيى شخصية خجولة ولا يتحدث كثيرا".

ويستعد الأهلي لاستئناف الدوري المصري بعد التوقف الدولي، وبدء الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن الجولة الأولى ستكون يوم 26 نوفمبر الجاري، بينما ستلعب الثانية يوم 7 ديسمبر، وإليكم المواعيد:

الاهلي × استاد أبيدجان - 26 نوفمبر الساعة 6 مساء

أورلاندو بايرتس × الأهلي – 7 ديسمبر – الساعة 3 مساء

ويقع الأهلي في المجموعة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا بجانب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، واستاد أبيدجان الإيفواري، وشباب بلوزداد.