محامي الجزيري: ننتظر توقيع عقود التجديد وتوثيقها من الزمالك

شدد أنيس بن ميم محامي سيف الجزيري لاعب الزمالك على انتظار توثيق النادي للعقود من أجل إعلان تجديد تعاقد اللاعب مع الأبيض.

وكان حازم فتوح وكيل الجزيري قد كشف في وقت سابق تجديد التونسي مع الأبيض لمدة موسمين.

وقال محامي سيف الجزيري عبر أون تايم سبورتس 1: "أنهينا أمور تجديد تعاقد الجزيري مع الزمالك في سبتمبر الماضي، وكان مقررا توقيع العقود يوم السبت الماضي، وتواصلت مع عمرو أدهم عضو مجلس الإدارة من أجل تجهيز أوراق تعاقده غدا الإثنين".

وأضاف "أوكد أن الجزيري يفضل الاستمرار مع الزمالك، والمفاوضات لم تكن صعبة، والمنتظر توقيع الأوراق وتوثيق العقود للتجديد لمدة موسمين بالإضافة للموسم الجاري".

وواصل "سيف الجزيري لم يكن لديه أي مشكلة من أجل تحقيق رغبات النادي قبل رغباته الشخصية، ورغم وجود مستحقات متأخرة كان متعاونا مع كل الإدارات ولم يضغط عليه، وطلبات النادي كانت أوامر علينا وعليه".

وتابع "فضلنا إنهاء الأمور التعاقدية بعد نهاية مواجهات الزمالك الأخيرة في السوبر الإفريقي والمصري".

وأتم "أعمل مع حازم فتوح كفريق واحد من أجل مصلحة اللاعب".

هل هناك خلاف بين جوميز والجزيري؟🔥🔥.. حصريًا - أنيس بن ميم محامي سيف الجزيري يرد.. ويؤكد: اللاعب آخر واحد بيتكلم على الفلوس في الزمالك#ملعب_ON pic.twitter.com/bILqfZAUQU — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 10, 2024

وعلم FilGoal.com في وقت سابق إن جوميز قرر استبعاد سيف الجزيري من قائمة الفريق لأسباب فنية.

وشارك الجزيري في آخر 9 دقائق من المواجهة الافتتاحية بالدوري أمام البنك الأهلي.

وشارك الجزيري في ست مباريات هذا الموسم بقميص الزمالك في مختلف المسابقات، ونجح في تسجيل هدف وحيد.

وانضم التونسي إلى الزمالك في صيف 2021 قادما من المقاولون العرب.

وشهدت قائمة منتخب تونس غياب سيف الجزيري وانضمام زميله حمزة المثلوثي.