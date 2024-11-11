خبر في الجول - حسين لبيب يمنع أعضاء إدارة الزمالك والمتحدث الرسمي من الظهور الإعلامي
الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 00:29
كتب : FilGoal
قرر حسين لبيب رئيس نادي الزمالك منع أعضاء مجلس الإدارة من الظهور الإعلامي.
وعلم FilGoal.com أن حسين لبيب قرر منع ظهور أعضاء مجلس إدارة الزمالك في الإعلام خلال الفترة المقبلة.
وكذلك أحمد سالم المتحدث باسم مجلس الإدارة وفي حالة ظهوره في البرنامج الخاص به بأحد القنوات الفضائية لن يتحدث عن أي أمور تخص نادي الزمالك.
وهذا القرار لا يُطبق على أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، وذلك لتعاقده الممتد مع أحد القنوات الفضائية.
يأتي هذا القرار من أجل زيادة الاستقرار داخل النادي في الفترة المقبلة.
ويستعد الزمالك لمواجهة بلاك بولز الموزمبيقي في الجولة الأولى لمجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأربعاء 27 نوفمبر الجاري في التاسعة مساء في استاد القاهرة.
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