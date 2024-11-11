حسين الشحات يكشف كيف تمت المصالحة بينه وبين الشيبي

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 00:27

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - حسين الشحات

عاد حسين الشحات جناح فريق الأهلي إلى ذكريات انضمامه للفريق قادما من العين الإماراتي.

وقال الشحات في تصريحاته لقناة الأهلي: "الفارق بين عقدي مع العين وعقدي الأول مع الأهلي كان كبيرا للغاية، يصل إلى 4 أو 5 أضعاف. أتتني عدة عروض سعودية وقطرية قبل التجديد ولكني تم تقديري في النادي وأشعر بالرضا".

وعن خسارة السوبر الإفريقي قال: "لم نكن موفقين في السوبر الإفريقي ولكننا لم نكن غير مركزين فنحن نواجه الزمالك وهو فريق كبير. إن رأيت الإحماء يومها كنت ستعتقد أن الأهلي سيفوز بـ 3 أو 4 أهداف".

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وأوضح "لا أعرف ماذا حدث حين بدأت المباراة، ربما بعد أن سجلنا الهدف وبعد اعتراض الزمالك وخروجه شعرنا أن المباراة انتهت، ولكننا قصرنا على كل حال".

وعن نهائي السوبر المصري أمام الزمالك قال: "لم أكن قادرا على التسديد في ركلات الترجيح في نهائي السوبر المصري ولكن أفشة جردني من واقي الساق وقال لي يجب أن تسدد، والسولية قال لي: ستسجل والشناوي سينقذ التالية ونفوز".

وعن مواجهة العين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال قال: "فريق العين أقوى مما ظهر عليه أمامنا ولكن كولر درسه جيدا وجعلنا نلعب أمامه بهذا الشكل".

وأضاف "قلت إن مباراة اتحاد جدة أصعب من مباراة العين لأننا واجهناه على أرضه في السعودية وضم عدة نجوم عالميين وكان هناك تقليل إعلامي وجماهيري كبير من الأهلي".

وعن صلحه مع المغربي محمد الشيبي ظهير بيراميدز: "صفقت للشيبي حين تم تكريمه وقلت من قبل إنه أفضل ظهير أيمن في الدوري".

وأضاف "في الحفل تناقشت مع مصطفى شوبير عن إمكانية مصافحتي للشيبي فقال لي إنه قد يحرجني أمام الكاميرات. عاد لي شقيقي محمد وقال لي: اذهب لقد صافحته ولا توجد مشكلة".

وأوضح "حذرني مصطفى مجددا وخفت أن يحرجني فأرسلنا محمد له أولا ليخبره. ثم ذهبت إليه وتصالحنا وانتهى الأمر".

وعن رحلته مع منتخب مصر قال: "لست موفقا مع المنتخب منذ 2018، فحين كنت أفضل لاعب في الإمارات مع العين لم أنضم لقائمة مصر في كأس العالم. واثق من أن فرصتي مع المنتخب ستأتي".

وكشف "كل احتفالاتي لا تخصني، أبنائي هم من يختارونها إن سجلت وهم يحبوا احتفال كريستيانو رونالدو. احتفالي الأخير كان تقليدا لحركة يفعلها ابني الصغير تيم".

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