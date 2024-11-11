نهاية دراماتيكية لولاية أموريم.. لشبونة يقلب تأخره أمام براجا لفوز ويعزز صدارته للدوري البرتغالي

أنهى روبن أموريم ولايته التدريبية مع سبورتنج لشبونة بفوز دراماتيكي على سبورتنج براجا في الجولة 11 من الدوري البرتغالي.

وقلب لشبونة تأخره من 2-0 حتى الدقيقة 58 لفوز بنتيجة 2-4، قادت الفريق للفوز رقم 11 والابتعاد في صدارة الترتيب.

وباتت تلك المباراة الأخيرة لأموريم مع لشبونة قبل بدء مهمة تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي عقب نهاية التوقف الدولي الجاري.

الفوز رفع رصيد لشبونة لـ 33 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن بورتو الثاني.

وتقدم براجا بثنائية ريكاردو هورتا في الشوط الأول في الدقيقتين 20 و45.

وبدأت عودة الأسود في الدقيقة 58 عن طريق الياباني هيديماسا موريتا.

وفي الدقيقة 81 سجل مورتن هيولماند هدف التعادل وقلب كونراد هاردار النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 89.

ثم أضاف في الدقيقة 90+4 الهدف الرابع ليخطف فوزا مثيرا أنهى به ولاية أموريم بطريقة رائعة.

وانتهت ولاية أموريم بـ 165 انتصارا في 231 مباراة و31 هزيمة و33 تعادل.

SPORTING CLUBE DE PORTUGAL 🦁 pic.twitter.com/cxzUdNDy77 — Sporting CP (@SportingCP) November 10, 2024

فيما سجل لاعبو فريقه 515 هدفا واستقبلوا 202، توج أموريم بـ5 ألقاب بواقع لقبي الدوري البرتغالي ولقبي كأس الدوري البرتغالي ولقب السوبر البرتغالي.