عودة العقدة؟ سوسييداد يوقع برشلونة في مصيدته

تغلب ريال سوسييداد على ضيفه برشلونة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنويتا ضمن منافسات الجولة الـ 13 للدوري الإسباني.

عقدة "أنويتا" الشهيرة لبرشلونة استمرت بفشل الفريق الكتالوني في الفوز على سوسييداد بملعبه لمدة 11 عاما، منذ 2007 وحتى انكسرت أخيرا في يناير 2018.

ومنذ كسر العقدة لعب برشلونة 5 مباريات في "أنويتا" لم يتمكن فيها سوسييداد من تحقيق الفوز، حيث فاز برشلونة 4 مرات وتعادلا في واحدة، ولكن عاد صاحب الأرض لسيرته القديمة الليلة.

وشهدت المباراة تقدم برشلونة بهدف من روبرت ليفاندوفسكي، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بفارق بسيط بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وللمرة الأولى تحت قيادة هانزي فليك يفشل برشلونة في التسجيل طوال مباراة كاملة.

البداية أتت بهدف من روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 13، ولكن مراجعة تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 19 سدد باو كوبارسي بالرأس من عرضية ولكن مرت فوق العارضة.

وحاول برايس مينديز من ركلة حرة لصاحب الأرض في الدقيقة 29، ولكن تصدى إيناكي بينيا وحولها إلى ركنية.

وفي الدقيقة 30 انطلق تاكيفوسا كوبو وسدد ولكن الكرة أتت بين يدي بينيا في منتصف المرمى.

وسجل سوسييداد هدف المباراة الوحيد بتوقيع شيرالدو بيكر بعد رأسية من لوكا سوتشيتش كسرت مصيدة التسلل لينفرد اللاعب ويسجل في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 37 سدد بيدري لتصطدم الكرة بالدفاع وتتحول إلى ركنية.

وكاد ميكيل أويارزابال أن يسجل الثاني في الدقيقة 45+1، ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

ومع انطلاق الشوط الثاني حل داني أولمو بدلا من فرينكي دي يونج في صفوف برشلونة.

وفي الدقيقة 50 سدد باو كوبارسي بالرأس من عرضية، ولكن مرت بجوار القائم.

واستمرت المحاولات بواسطة أويارزابال الذي سدد ليتصدى بينيا ويحولها إلى ركنية.

وفي الدقيقة 59 أهدر فيرمين لوبيز كرة خطيرة بتسديدة بعيدة عن المرمى.

وأتى أندير بارينتشيا وأوري أوسكارسون وسيرخيو جوميز بدلا من شيرالدو بيكر وميكيل أويارزابال ولوكا سوتشيتش في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 69 حل أنسو فاتي بدلا من فيرمين لوبيز في صفوف البلوجرانا.

وسدد أوسكارسون في الدقيقة 74 ولكنها مرت فوق العارضة.

وأتى جافي بدلا من جول كوندي في الدقيقة 84، ثم حل باو فيكتور بدلا من بيدري في الدقيقة 91.

النهاية كلفت برشلونة خسارته الثانية في الدوري، والثالثة عموما في الموسم بعد الخسارة أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا.

الفريق الكتالوني لا يزال على الصدارة برصيد 33 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.

فيما تقدم ريال سوسييداد للمركز الثامن برصيد 18 نقطة.