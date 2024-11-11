بقيادة فيليبي لويز.. فلامنجو يتوج بلقب كأس البرازيل على حساب أتليتكو مينيرو

توج فلامنجو بلقب كأس البرازيل للمرة الخامسة في تاريخه بالفوز على أتليتكو مينيرو بنتيجة 4-1 في النهائي.

وأقيم النهائي بنظام الذهاب والإياب وانتصر فلامنجو ذهابا بنتيجة 3-1 وإيابا في ملعب خصمه بنتيجة 1-0.

وسجل الإكوادوري جونزالو بلاتا هدف فوز فلامنجو في الإياب وحسم اللقب لصالح الروبونيجرو.

Gonzalo Plata é o nome da emoção! pic.twitter.com/TkEyxoz0as — ge (@geglobo) November 10, 2024

وبات فلامنجو ثاني أكثر الفرق تتويجا بلقب الكأس برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع جريميو، وخلف كروزيرو الأكثر تتويجا برصيد 6 ألقاب.

ويقود فلامنجو فنيا، فيليبي لويز نجم أتليتكو مدريد وتشيلسي السابق عقب رحيل تيتي بسبب سوء النتائج.

Pode comemorar, torcedor! A taça da Copa do Brasil 2024 é do Flamengo 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/iMWbDyHrmr — ge (@geglobo) November 10, 2024

وسبق أن قاد لويز فريق الشباب في يونيو الماضي لتحقيق لقب كوبا ليبرتادوريس للشباب لأول مرة في تاريخه.

وأصبح الثلاثي جيورجان دي أراسكايتا وجابريل باربوسا وبرونو هنريكي الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ فلامنجو برصيد 13 لقبا بالتساوي مع الأسطورة زيكو وجونيور.

وتتضاءل فرص فلامنجو في المنافسة على لقب الدوري البرازيلي إذ يبتعد عن بوتافوجو المتصدر بـ 10 نقاط قبل 5 جولات على النهاية.

فيما يحتل أتليتكو مينيرو المركز الـ 11 برصيد 41 نقطة من 31 مباراة وانتهت آماله في التتويج.

ويمتلك مينيرو فرصة إنهاء الموسم بلقب قاري حال حقق لقب كوبا ليبرتادوريس عند مواجهة بوتافوجو في النهائي بالأول من ديسمبر المقبل.

وفي حال فاز مينيرو باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه سيكون على موعد مع مواجهة محتملة مع الأهلي في كأس إنتركونتيننتال 2024.

وسيكون عليه الفوز على باتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية في دربي الأمريكيتين للقاء الأهلي في 14 ديسمبر المقبل.