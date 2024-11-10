تقاسما النقاط وأشعلا الدوري.. نابولي يتعادل مع إنتر في مباراة كسر رقم هاكان
الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 23:48
كتب : FilGoal
تعادل إنتر مع نابولي على قمة الجولة 12 من الدوري الإيطالي بنتيجة 1-1.
تقدم سكوت ماكتوميناي لنابولي وتعادل هاكان تشالهان أوجلو لإنتر.
الفوز رفع رصيد نابولي لـ 26 نقطة في الصدارة، فيما تراجع إنتر للمركز الخامس برصيد 25 نقطة.
واشتعل صراع الصدارة في الدوري الإيطالي مبكرا للغاية، فالفارق بين الأول والسادس نقطتين فقط.
نابولي يتصدر برصيد 26 نقطة، ويليه أتالانتا وفيورنتينا وإنتر ولاتسيو برصيد 25 نقطة، ويأتي يوفنتوس سادسا برصيد 24 نقطة.
قمة إنتر ونابولي تنتهي بالتعادل الإيجابي 1-1
نابولي يحافظ على الصدارة
شاهد أهداف المباراة#انتر_نابولي #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/kD8oWpgssU— ADSportsTV (@ADSportsTV) November 10, 2024
وصف المباراة
في الدقيقة 15 سدد خيفتشيا كفاراستخيليا كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها سومر بثبات.
وفي الدقيقة 23 حوّل سكوت ماكتوميناي لمسة أمير رحماني في الشباك متقدما لنابولي.
ومن تصويبة صاروخية أطلقها هاكان تشالهان أوجلو من خارج منطقة الجزاء تعادل التركي لصالح إنتر في الدقيقة 43.
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وكاد فيدريكو ديماركو أن يتقدم لإنتر في الدقيقة 52 بعد تسديدة ارتدت من القائم الأيمن.
Calha scores from waaaayyy out! 🔝#InterNapoli 1-1#ForzaInter pic.twitter.com/s6P7khMMdT— Inter ⭐⭐ (@Inter_en) November 10, 2024
وفي الدقيقة 72 تحصل إنتر على ركلة جزاء بعد خطأ من فرانك أنجويسا.
وانبرى هاكان للركلة وسددها لكن القائم الأيسر منعها ليظل التعادل قائما.
ولأول مرة يهدر هاكان ركلة جزاء بعد 19 متتالية سجلها بقميص إنتر في جميع المسابقات.
الدقائق الأخيرة مرت دون أي جديد لتنتهي المباراة بالتعادل بين إنتر ونابولي.