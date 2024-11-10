ماركا: انسحاب مدريدي جديد في التوقف الدولي

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 23:47

كتب : FilGoal

أندري لونين

كشفت صحيفة ماركا عن ترك أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد لقائمة منتخب أوكرانيا في التوقف الدولي المقبل.

وبحسب الصحيفة الإسبانية فإن انسحاب لونين من المنتخب يأتي لأسباب عائلية.

ويلعب منتخب أوكرانيا ضد جورجيا وألبانيا في دوري الأمم يومي 16 و19 نوفمبر.

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ويعاني ريال مدريد قبل التوقف الدولي من إصابة إيدير ميليتاو في المباراة الأخيرة أمام أوساسونا.

وفاز الملكي 4-0، بينما تعرض ميليتاو لقطع في الرباط الصليبي الأمامي.

كما أصيب رودريجو لاعب منتخب البرازيل وجناح الميرينجي في نفس المباراة.

بينما تم استبعاد كيليان مبابي من قائمة منتخب فرنسا لتوقف نوفمبر، واختلفت التفسيرات على هذا الأمر.

ففي أكتوبر الماضي، قيل أن مبابي هو من طلب الراحة للتركيز على أهدافه مع ريال مدريد.

أما في التوقف المقبل، برر ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا استبعاد مبابي قائلا: "لقد أجريت مناقشات معه واتخذت هذا القرار، الأمر أفضل بهذه الطريقة".

بينما وفقا للصحفي الفرنسي الاستقصائي رومان مولينا في قناته عبر موقع "يوتيوب"، فإن مبابي تعهد أنه لن يعود للانضمام لمنتخب فرنسا مجددا في ظل وجود ديديه ديشامب على رأس الإدارة الفنية للفريق.

وأوضح مولينا أن قرار مبابي جاء بسبب التوترات التي حدثت في علاقته مع ديشامب.

أندري لونين الدوري الإسباني ريال مدريد منتخب أوكرانيا
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