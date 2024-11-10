لم يفعلها سوى ميسي والخطوة التالية اجتيازه.. مرموش على موعد مع رقم أسطوري

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 23:41

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إينتراخت فرانكفورت - شتوتجارت

بركلته الحرة في شباك شتوتجارت، بات عمر مرموش نجم أينتراخت فرانكفورت على موعد جديد مع حفر اسمه في تاريخ كرة القدم.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت

في المباراة الماضية، صار مرموش تاسع لاعب يسجل من ركلة حرة في مباراتين على التوالي.

هذه القائمة تضم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ورونالدينيو وجونينيو وأندريا بيرلو وديفيد بيكهام وهاكان تشالهان أوجلو وسينيسا ميهايلوفيتش.

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أما الآن أمام شتوتجارت، وبركلة حرة جديدة، صار مرموش ثاني لاعب في التاريخ يسجل من ركلة حرة في 3 مباريات متتالية، بعد ليونيل ميسي فقط.

الفارق أن رقم ميسي في الدوري الإسباني فقط، بينما صار مرموش بالفعل أول من يفعلها في 3 مباريات متتالية بمسابقات مختلفة.

وإن سجل مرموش مرة أخرى في المباراة المقبلة من الركلات الحرة، سيصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في 4 مباريات متتالية.

وأصبح مرموش ثاني لاعب هذا الموسم يسجل 10 أهداف ويصنع 10 أهداف بعد محمد صلاح فقط في الدوريات الخمس الكبرى.

صلاح سجل 10 وصنع 10، فيما سجل مرموش 14 وصنع 10 في جميع المسابقات هذا الموسم.

كما بات أول لاعب يسجل 3 أهداف من كرات ثابتة في 3 مباريات متتالية بالدوريات الخمس الكبرى في جميع المسابقات.

فسجل ضد بوخوم في الدوري الألماني ثم سلافيا براج التشيكي في الدوري الأوروبي، واليوم ضد شتوتجارت في الدوري الألماني.

وارتقى مرموش لصدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 11 هدفا متساويا مع هاري كين، كما يعد الأكثر صناعة للأهداف برصيد 7 أهداف بفارق هدف عن كين.

عمر مرموش ليونيل ميسي الدوري الإنجليزي
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