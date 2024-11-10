وسام أبو علي: من قال إنني سأرحل عن الأهلي.. أنا مستمر هنا لما بعد يناير

نفى وسام أبو علي مهاجم الأهلي أي تقارير أو شائعات تشير إلى رحيله عن الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال وسام أبو علي عبر قناة ناديه: "من قال إنني سأرحل عن الأهلي.. أنا متواجد هنا ومستمر مع الفريق بعد شهر يناير".

وأضاف "لا ألعب بمفردي في الأهلي، نحن فريق وهناك لاعبين آخرين يساعدونني في تسجيل الأهداف بتمريرات رائعة".

وأكمل "لا أعتبر نفسي لاعب أجنبي، أنا فلسطيني وكلنا أشقاء، وأركز فقط في الملعب من أجل إسعاد الجمهور دائما".

وشرح "كمهاجم أنا أتعب كثيرا في الملعب وشخصيتي أحب أن أتعب في الحياة، وأريد أن يحبني الجميع بهذه الشخصية ولا أريد أن أفتعل المشاكل، فقد أجتهد للحصول على فرصة للمشاركة وعندما أحصل عليها سوف أقاتل للحفاظ عليها وهذه هي كرة القدم والمنافسة بها".

وواصل "في الملعب أكون شخصا آخر ولا أركز فقط إلا في اللعب وإحراز الأهداف، ولكن خارج الملعب أحب الضحك مع أصدقائي وشخصيتي مختلفة تماما".

وأكد "الفوز بهداف الدوري في نصف موسم أمر رائع جدا وهذه الجائزة جاءت بمساعدة كل اللاعبين في الأهلي الذين قدموا مستوى مميز في الدور الثاني من الدوري".

وأتم تصريحاته "أحب جمهور الأهلي ومنذ اليوم الأول لي هنا وأنا لم أشاهد جمهور مثلهم في أي مكان في العالم".