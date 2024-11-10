إمام عاشور: اللاعب في الأهلي يفكر فقط في البطولات

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 22:50

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - إمام عاشور

شدد إمام عاشور لاعب الأهلي على أن كل لاعبي فريقه يفكرون فقط في إحراز الألقاب والبطولات.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال إمام عاشور عبر قناة ناديه: "التتويج والبطولات ليس جديدا على النادي الأهلي وأي لاعب هنا يفكر أولا في البطولات والألقاب".

وأكمل "أشكر جمهور النادي الأهلي ومنذ قدومي إلى هنا وهم يدعموني دائما مع باقي الفريق ونحن كلاعبين نحاول إسعادهم بقدر الإمكان".

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وواصل "أي لاعب في الأهلي مصنف دائما للفوز بالألقاب الفردية".

وأتم تصريحاته "أجتهد وأنفذ عملي في الملعب بمساندة زملائي ولولا دعمهم لي لما حققت شيئا مع الأهلي".

وانضم إمام عاشور لصفوف الأهلي قادما من ميتيلاند الدنماركي مطلع الموسم الماضي.

ومع الأهلي فاز إمام بالدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا والسوبر المصري مرتين، وبطولة القارات الثلاث للأندية.

إمام عاشور الأهلي
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