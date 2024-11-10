نهاية مسيرة وحش الهلال.. جوميز يعتزل كرة القدم

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 22:13

كتب : FilGoal

بطولات بافيتيمبي جوميز مع الهلال

أعلن المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز عن قراره باعتزال كرة القدم.

ولعب جوميز مع منتخب فرنسا 12 مباراة وسجل هدفا واحدا.

فترة جوميز مع الهلال تعتبر تاريخية، بين عامي 2018 و2022.

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وسجل الفرنسي 113 هدفا بقميص الهلال، بينهما 81 في الدوري السعودي.

ويعد الهداف التاريخي للزعيم بين اللاعبين الأجانب.

مسيرة جوميز في الدوري الفرنسي طالت بين سانت إيتيان وتروا وليون ومارسيليا، حيث لعب 340 مباراة وسجل 122 هدفا وصنع 34.

كما لعب جوميز -39 عاما- في صفوف سوانزي الويلزي، وجالاتا سراي التركي، وكاواساكي فرونتالي الياباني.

على مستوى الألقاب حقق جوميز الدوري السعودي 3 مرات متتالية مع الهلال، ودوري أبطال آسيا مرتين في 2019 و2021 بالإضافة إلى كأس السعودية وكأس السوبر.

وفي فرنسا فاز مع ليون بالكأس عام 2012، ثم فاز بالسوبر لموسم 2012-2013، بينما حقق الدوري التركي مرتين مع جالاتا سراي.

وأخيرا في اليابان فاز بالكأس وكأس السوبر الياباني مع كاواساكي فرونتالي.

وفاز جوميز بجائزة هداف الدوري التركي لموسم 2017-2018 مع جالاتا سراي، برصيد 29 هدفا.

وفي الموسم التالي 2018-2019 فاز بجائزة هداف دوري أبطال آسيا مع الهلال بـ 11 هدفا.

كما كان هداف الدوري السعودي لموسم 2020-2021 بـ 24 هدفا.

بافيتيمبي جوميز الدوري السعودي الهلال ليون
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