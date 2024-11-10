تغيير موعد انطلاق مباراة مصر وبوتسوانا

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 22:00

كتب : FilGoal

منتخب مصر - بوتسوانا

خاض منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن مرانه الأول استعدادا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المغرب، يومي 15 و19 نوفمبر الجاري.

وأكد إبراهيم حسن مدير المنتخب تغيير موعد مباراة مصر ضد بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في ملعب الدفاع الجوي، لتقام في تمام الخامسة مساء بدلا من التاسعة.

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وذلك بسبب إقامة مباراة كاب فيردي وموريتانيا في نفس الموعد بالجولة الأخيرة من التصفيات.

وشهد المران تدريبات بدنية أولا ثم فقرة فنية تحت إشراف حسام حسن.

وحجز منتخب مصر تأهله بالفعل لنهائيات البطولة التي ستقام في المغرب منذ الشهر الماضي بعدما حصد 12 نقطة من أول 4 مباريات.

وجاءت قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد) - محمد عواد (الزمالك) - مصطفي شوبير (الأهلي).

الدفاع: أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - حسام عبد المجيد (الزمالك) – محمد ربيعة (سموحة) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد عيد (المصري) - عمر كمال (الأهلي).

الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري) - أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) - محمد شحاتة (الزمالك) - محمود صابر (سموحة) - مروان عطية (الأهلي) - نبيل عماد (الزمالك) - ناصر ماهر (الزمالك).

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" (الريان القطري) - مصطفي فتحي (بيراميدز) - طاهر محمد طاهر (الأهلي) - عمر مرموش (فرانكفورت الألماني) - إبراهيم عادل (بيراميدز) - محمود عبد الحفيظ "زلاكة" (سيراميكا كليوباترا) - مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

منتخب مصر بوتسوانا تصفيات أمم إفريقيا
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