انتهت في الدوري الإسباني - ريال سوسييداد (1)-(0) برشلونة
الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 21:59
كتب : FilGoal
يحل برشلونة ضيفا على ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري.
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ق 33 جووووول أول لريال سوسييداد بتسديدة شيرالدو بيكر بعد رأسية وصلته من سوتشيتش
ق 14 تسلل على برشلونة يلغي الهدف
ق 13 جووووووول ليفاندوفسكي يسجل ولكن الهدف يتم مراجعته
بداية المباراة
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