انتهت في الدوري الإسباني - ريال سوسييداد (1)-(0) برشلونة

يحل برشلونة ضيفا على ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري.

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ق 33 جووووول أول لريال سوسييداد بتسديدة شيرالدو بيكر بعد رأسية وصلته من سوتشيتش

ق 14 تسلل على برشلونة يلغي الهدف

ق 13 جووووووول ليفاندوفسكي يسجل ولكن الهدف يتم مراجعته

بداية المباراة