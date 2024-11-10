كرة سلة - سيدات الأهلي يتوجن بلقب السوبر المصري على حساب سبورتنج

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 21:56

كتب : FilGoal

الأهلي - سبورتنج - سوبر السلة المصري

حقق الأهلي لقب السوبر المصري لـ كرة السلة سيدات بالفوز على سبورتنج بنتيجة 73-61.

وأقيم اللقاء على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وفازت سيدات الأهلي باللقب للمرة الرابعة في تاريخهن، بينما اكتفت سيدات سبورتنج باللقب مرة وحيدة.

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وحققت سيدات الأهلي لقب السوبر على حساب نفس الفريق للمرة الثانية على التوالي.

وكانت سيدات الأهلي قد توجن بألقاب الدوري والكأس والسوبر الموسم الماضي، وحقق سبورتنج لقب بطولة إفريقيا للسيدات آخر نسختين.

وصف المباراة

بادرت سيدات الأهلي بالتسجيل لكن سرعان ما تفوق سبورتنج بنتيجة 14-12 في منتصف الربع الأول.

وانتهى الربع الأول بفارق 5 نقاط لصالح سبورتنج بنتيجة 22-17.

وفي الربع الثاني تواصل تقدم سبورتنج 24-21، فيما تقدمت سيدات الأهلي في نهاية الربع الثاني لينتهي بنتيجة 42-38.

واستغلت سيدات الأهلي التقدم وعززته بنتيجة 58-46 في الربع الثالث.

ووسعن الفارق في الربع الرابع والأخير محققين الفوز بنتيجة 73-61 رغم محاولات سبورتنج لتقليص الفارق.

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