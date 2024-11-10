كرة سلة - سيدات الأهلي يتوجن بلقب السوبر المصري على حساب سبورتنج

حقق الأهلي لقب السوبر المصري لـ كرة السلة سيدات بالفوز على سبورتنج بنتيجة 73-61.

وأقيم اللقاء على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وفازت سيدات الأهلي باللقب للمرة الرابعة في تاريخهن، بينما اكتفت سيدات سبورتنج باللقب مرة وحيدة.

وحققت سيدات الأهلي لقب السوبر على حساب نفس الفريق للمرة الثانية على التوالي.

وكانت سيدات الأهلي قد توجن بألقاب الدوري والكأس والسوبر الموسم الماضي، وحقق سبورتنج لقب بطولة إفريقيا للسيدات آخر نسختين.

أبطـــــــــــال الســــــــوبر المصــــــري 🦅🏆 فريق كرة السلة سيدات الأهلي يفوز بالسوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه على حساب سبورتنج بعد الفوز بنتيجة 73-61 🔴🏆✅ pic.twitter.com/EOdmn2HUsz — FilGoal (@FilGoal) November 10, 2024

وصف المباراة

بادرت سيدات الأهلي بالتسجيل لكن سرعان ما تفوق سبورتنج بنتيجة 14-12 في منتصف الربع الأول.

وانتهى الربع الأول بفارق 5 نقاط لصالح سبورتنج بنتيجة 22-17.

وفي الربع الثاني تواصل تقدم سبورتنج 24-21، فيما تقدمت سيدات الأهلي في نهاية الربع الثاني لينتهي بنتيجة 42-38.

واستغلت سيدات الأهلي التقدم وعززته بنتيجة 58-46 في الربع الثالث.

ووسعن الفارق في الربع الرابع والأخير محققين الفوز بنتيجة 73-61 رغم محاولات سبورتنج لتقليص الفارق.