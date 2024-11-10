انتهت الدوري الإيطالي - إنتر (1)-(1) نابولي.. تعادل يشعل الدوري

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 21:41

كتب : FilGoal

هاكان تشالهان أوجلو - إنتر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر ضد نابولي في الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي.

ويحتل نابولي الصدارة برصيد 25 نقطة فيما تراجع إنتر للمركز الخامس برصيد 24 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 74: تشالهان أوجلو يهدر ركلة الجزاء

ق 72: ركلة جزاء لإنتر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: بووووووم هاكان يطلق صاروخية من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك نابولي

ق 23: جووووول أوووووول ماكتوميناي يسجل الأول لنابولي من ركنية ارتطمت بأكثر من لاعب وأودعها الاسكتلندي في الشباك.

ق 21: تسديدة باريلا تمر بجوار القائم

ق 15: كفارا يتوغل ويسدد من الجهة اليسرى كرة يتصدى لها سومر بثبات.

بداية اللقاء

إنتر نابولي الدوري الإيطالي
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