انتهت الدوري الإيطالي - إنتر (1)-(1) نابولي.. تعادل يشعل الدوري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر ضد نابولي في الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي.

ويحتل نابولي الصدارة برصيد 25 نقطة فيما تراجع إنتر للمركز الخامس برصيد 24 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 74: تشالهان أوجلو يهدر ركلة الجزاء

ق 72: ركلة جزاء لإنتر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بهدف صاروخي لا يُصد ولا يُرد.. هاكان تشانهانوغلو يُطلق قذيفة مدوية تهز شباك نابولي..#إنتر_نابولي #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/HB0WYVczM0 — ADSportsTV (@ADSportsTV) November 10, 2024

ق 43: بووووووم هاكان يطلق صاروخية من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك نابولي

مكتوميناي يشعل القمة ويتقدم لنابولي ضد إنتر 💥pic.twitter.com/3CiO9JAEdE — FilGoal (@FilGoal) November 10, 2024

ق 23: جووووول أوووووول ماكتوميناي يسجل الأول لنابولي من ركنية ارتطمت بأكثر من لاعب وأودعها الاسكتلندي في الشباك.

ق 21: تسديدة باريلا تمر بجوار القائم

ق 15: كفارا يتوغل ويسدد من الجهة اليسرى كرة يتصدى لها سومر بثبات.

بداية اللقاء