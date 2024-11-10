برشلونة يكشف طبيعة إصابة يامال.. وطلب عاجل من منتخب إسبانيا

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 21:39

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة ضد ريد ستار

أعلن نادي برشلونة عن إصابة نجمه لامين يامال بانزعاجات في الكاحل، كلفته الغياب عن مباراة ريال سوسييداد في الدوري الإسباني.

جاء ذلك جراء مباراة النجم الأحمر الصربي، التي شهدت فوز برشلونة على مضيفه بخمسة أهداف مقابل هدفين في دوري أبطال أوروبا.

وكشف النادي عن أنه سيرسل تقريرا إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وذلك حتى يتم استبعاد لامين يامال من معسكر المنتخب.

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ويحل برشلونة ضيفا على ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري.

وشهدت القائمة تواجد لامين يامال وداني أولمو بصورة طبيعية بعد شكوك باحتمالية غياب الثنائي.

كان ذلك قبل أن يتم استبعاد يامال قبل انطلاق المباراة مع إعلان تشكيلها، فيما تواجد أولمو على مقاعد البدلاء.

وفاز لامين يامال نجم برشلونة بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في حفل جوائز الكرة الذهبية من فرانس فوتبول.

وتوج يامال بيورو 2024 مع إسبانيا، كما كان أصغر لاعب في التاريخ يتواجد بقائمة الـ 10 الأوائل في ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب.

لامين يامال برشلونة الدوري الإسباني
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