تشكيل برشلونة - بدون يامال.. فيرمين لوبيز يعوض الجناح أمام سوسييداد

أعلن هانزي فليك المدير الفني لبرشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال سوسييداد في الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة غياب لامين يامال بداعي الإصابة.

بينما يتواجد داني أولمو على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: مارك كاسادو - فرينكي دي يونج - بيدري

خط الهجوم: فيرمين لوبيز - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا

ويحتل برشلونة صدارة الدوري برصيد 33 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.

فيما سحتل سوسييداد المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.