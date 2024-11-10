تشكيل برشلونة - بدون يامال.. فيرمين لوبيز يعوض الجناح أمام سوسييداد
الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 21:00
كتب : FilGoal
أعلن هانزي فليك المدير الفني لبرشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال سوسييداد في الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني.
وشهدت القائمة غياب لامين يامال بداعي الإصابة.
بينما يتواجد داني أولمو على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:
حراسة المرمى: إيناكي بينيا
خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي
خط الوسط: مارك كاسادو - فرينكي دي يونج - بيدري
خط الهجوم: فيرمين لوبيز - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا
ويحتل برشلونة صدارة الدوري برصيد 33 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.
فيما سحتل سوسييداد المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.
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