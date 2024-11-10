مرموش التاريخي يقود فرانكفورت للفوز بثلاثية لتفادي عودة شتوتجارت القاتلة

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 20:41

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إينتراخت فرانكفورت - شتوتجارت

قاد مرموش فريقه إينتراخت فرانكفورت للفوز بنتيجة 3-2 على شتوتجارت في الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

سجل أهداف فرانكفورت: هوجو إيكيتيكي وعمر مرموش وناثينال براون، فيما سجل لشتوتجارت كل من: جوشوا فاجنومان ونيك فولتماد.

وأصبح مرموش ثاني لاعب هذا الموسم يسجل 10 أهداف ويصنع 10 أهداف بعد محمد صلاح فقط.

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كما بات أول لاعب يسجل 3 أهداف من كرات ثابتة في 3 مباريات متتالية بالدوريات الخمس الكبرى في جميع المسابقات.

فسجل ضد بوخوم في الدوري الألماني ثم سلافيا براج التشيكي في الدوري الأوروبي، واليوم ضد شتوتجارت في الدوري الألماني.

وارتقى مرموش لصدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 11 هدفا متساويا مع هاري كين، كما يعد الأكثر صناعة للأهداف برصيد 7 أهداف بفارق هدف عن كين.

وصف المباراة

كاد مرموش أن يسجل الهدف الأول مبكرا في الدقيقة 4 من انفراد لكن كرته مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 20 احتسبت تقنية الفيديو ركلة جزاء لشتوتجارت وانبرى لها إيميردين ديميروفيتش لكنه سدده كرة ضعيفة تصدى لها كيفين تراب بثبات ليظل التعادل قائما.

كما تدخل الحكم المساعد في إلغاء هدف جديد لشتوتجارت في الدقيقة 30 بداعي التسلل.

ولأن من يهدر يستقبل، في الدقيقة 45 سجل هوجو إيكتيكي هدفا برأسية من ركنية نفذها مرموش، شوط أول انتهى بتقدم فرانكفورت.

وفي الدقيقة 56 توغل كناوف وسدد كرة ارتطمت بالدفاع وأودعها براون بمتابعة في الشباك معززا من تقدم فريقه.

وواصل مرموش تألقه بهدف في الدقيقة 62 من ركلة حرة مباشرة من على بُعد 30 مترا.

عودة مثيرة في 10 دقائق لكن غير مكتملة، فسجل جوشوا فاجنومان هدف تقليص الفارق في الدقيقة 86.

وبعد 4 دقائق سدد نيك فولتماد كرة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك تراب.

وفي الدقيقة 90+6 سجل كريس فورش هدف التعادل القاتل لكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف بداعي التسلل لتنتهي المباراة بفوز مثير لفرانكفورت.

الفوز رفع رصيد فرانكفورت لـ 20 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد شتوتجارت عند 13 نقطة في المركز الـ 11.

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