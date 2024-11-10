انتهت سوبر السلة سيدات - الأهلي (73)-(61) سبورتنج.. الأحمر البطل

كرة سلة - سيدات الأهلي يتوجن بلقب السوبر المصري على حساب سبورتنج

كرة سلة - عمرو مصيلحي: أقف على مسافة واحدة بين جميع الأندية.. وأول أهدافنا

سلة - مصدر من الاتحاد لـ في الجول: اتفقنا على ضم محترف أمريكي جديد