انتهت سوبر السلة سيدات - الأهلي (73)-(61) سبورتنج.. الأحمر البطل

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 20:01

كتب : FilGoal

نادين سلعاوي - سيدات الأهلي ضد سبورتنج كرة سلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد سبورتنج في السوبر المصري سيدات لكرة السلة.

وتحمل سيدات الأهلي اللقب 3 مرات، فيما حققت سيدات سبورتنج اللقب مرة وحيدة.

وتقام المباراة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

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وكانت سيدات الأهلي قد توجن بألقاب الدوري والكأس والسوبر الموسم الماضي.

وحقق سبورتنج لقب بطولة إفريقيا للسيدات آخر نسختين.

المباراة مذاعة عبر أون تايم سبورتس 2.

شاهد المباراة من هنـــــــــــــــــــــــا

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انتهت.. فوز الأهلي بنتيجة 73-61

ق2: 71-56 للأهلي

بداية الربع الرابع

نهاية الربع الثالث.. 58-46 للأهلي.

بداية الربع الثالث

نهاية الربع الثاني.. 42-38 للأهلي.

ق2: الأهلي يتقدم 36-33

ق 8: 24-21 لسبورتنج

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتفوق سبورتنج 22-17

ق3: 14-12 لسبورتنج

ق 5: الأهلي 9-8 سبورتنج.. بداية قوية

بداية اللقاء

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