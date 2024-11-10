انتهت سوبر السلة سيدات - الأهلي (73)-(61) سبورتنج.. الأحمر البطل
الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 20:01
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد سبورتنج في السوبر المصري سيدات لكرة السلة.
وتحمل سيدات الأهلي اللقب 3 مرات، فيما حققت سيدات سبورتنج اللقب مرة وحيدة.
وتقام المباراة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.
وكانت سيدات الأهلي قد توجن بألقاب الدوري والكأس والسوبر الموسم الماضي.
وحقق سبورتنج لقب بطولة إفريقيا للسيدات آخر نسختين.
المباراة مذاعة عبر أون تايم سبورتس 2.
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انتهت.. فوز الأهلي بنتيجة 73-61
ق2: 71-56 للأهلي
بداية الربع الرابع
نهاية الربع الثالث.. 58-46 للأهلي.
بداية الربع الثالث
نهاية الربع الثاني.. 42-38 للأهلي.
ق2: الأهلي يتقدم 36-33
ق 8: 24-21 لسبورتنج
بداية الربع الثاني
نهاية الربع الأول بتفوق سبورتنج 22-17
ق3: 14-12 لسبورتنج
ق 5: الأهلي 9-8 سبورتنج.. بداية قوية
بداية اللقاء