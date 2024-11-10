مرموش ينضم لـ صلاح كثاني لاعب يسجل ويصنع 10 أهداف.. ورقم قياسي في الركلات الثابتة

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 19:46

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إنتراخت فرانكفورت ضد سلافيا براج في الدوري الأوروبي

واصل عمر مرموش تألقه مع آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني فسجل وصنع أمام شتوتجارت في الجولة 10 لـ الدوري الألماني.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت

ويتقدم فرانكفورت على شتوتجارت بثلاثية دون مقابل في الدوري الألماني بعد الوصول للدقيقة 70.

وصنع مرموش هدف فرانكفورت من ركنية نفذها وسجلها هوجو إيكيتيكي برأسية في الدقيقة 45 للشوط الأول.

أخبار متعلقة:
تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي في الهجوم ضد شتوتجارت.. ورقم يفصله عن صلاح مواعيد مباريات الأحد 10 نوفمبر 2024.. دربي لندن وبرشلونة ومرموش تعليق من فرانكفورت على احتمالية رحيل عمر مرموش مدرب فرانكفورت عن هدف مرموش: لا يوجد ركلة حرة أفضل منها

ووصل مرموش للهدف العاشر الذي يصنعه في جميع البطولات هذا الموسم ليصبح ثاني لاعب يسجل ويصنع 10 أهداف أو أكثر في أوروبا بجميع البطولات خلال الموسم الحالي بعد محمد صلاح.

ثم سجل مرموش في الدقيقة 65 هدفا من ركلة حرة مباشرة ليصبح أول لاعب في الدوريات الخمس الكبرى يسجل 3 أهداف في 3 مباريات متتالية من كرة ثابتة.

وشارك مرموش حتى الآن 16 مباراة مع فرانكفورت وخلالها سجل 16 هدفا وصنع 10 في جميع البطولات.

محمد صلاح أول من وصل إلى 10 أهداف وصناعات هذا الموسم بعد أن سجل حتى الآن 17 هدفا وصنع 10 آخرين.

وأصبح عمر مرموش أكثر من ساهم في أهداف بالدوريات الخمسة الكبرى خلال الموسم الحالي بعد أن وصل إلى 18 هدفا ليتعادل مع هاري كين في الصدارة.

ويلعب مرموش مع شتوتجارت فريقه القديم الذي لعب بصفوفه على سبيل الإعارة لمدة موسم في وقت سابق.

عمر مرموش إينتراخت فرانكفورت محمد صلاح
نرشح لكم
تشكيل برشلونة - بدون يامال.. فيرمين لوبيز يعوض الجناح أمام سوسييداد مرموش التاريخي يقود فرانكفورت للفوز بثلاثية لتفادي عودة شتوتجارت القاتلة دربي لندن بلا فائز بين تشيلسي وأرسنال يوريتش دفع الثمن مباشرة.. روما يخسر من بولونيا ويقيل مدربه تقرير: يونايتد يستهدف ضم دانيلو في يناير انتهت الدوري الألماني - شتوتجارت (2)-(3) فرانكفورت.. نهاية مثيرة الفوز الأول في الدوري.. سام مرسي يشارك في انتصار إبسويتش على توتنام تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي في الهجوم ضد شتوتجارت.. ورقم يفصله عن صلاح
أخر الأخبار
تشكيل برشلونة - بدون يامال.. فيرمين لوبيز يعوض الجناح أمام سوسييداد 10 دقيقة | الدوري الإسباني
مرموش التاريخي يقود فرانكفورت للفوز بثلاثية لتفادي عودة شتوتجارت القاتلة 29 دقيقة | المحترفون
دربي لندن بلا فائز بين تشيلسي وأرسنال 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر سوبر السلة سيدات - الأهلي (42)-(38) سبورتنج.. الربع الثاني ساعة | كرة سلة
مرموش ينضم لـ صلاح كثاني لاعب يسجل ويصنع 10 أهداف.. ورقم قياسي في الركلات الثابتة ساعة | الكرة الأوروبية
الزمالك والمصري.. في الجول يكشف مواعيد أول جولتين من مجموعات الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
فان نيستلروي: لقد كانت فترة قصيرة رائعة.. ولا يكفيني شكر الجماهير ساعة | الدوري الإنجليزي
الأهلي وبيراميدز.. في الجول يكشف مواعيد أول جولتين من مجموعات أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع 4 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان