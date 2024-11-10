مرموش ينضم لـ صلاح كثاني لاعب يسجل ويصنع 10 أهداف.. ورقم قياسي في الركلات الثابتة

واصل عمر مرموش تألقه مع آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني فسجل وصنع أمام شتوتجارت في الجولة 10 لـ الدوري الألماني.

عمر مرموش النادي : آينتراخت فرانكفورت آينتراخت فرانكفورت

ويتقدم فرانكفورت على شتوتجارت بثلاثية دون مقابل في الدوري الألماني بعد الوصول للدقيقة 70.

وصنع مرموش هدف فرانكفورت من ركنية نفذها وسجلها هوجو إيكيتيكي برأسية في الدقيقة 45 للشوط الأول.

ووصل مرموش للهدف العاشر الذي يصنعه في جميع البطولات هذا الموسم ليصبح ثاني لاعب يسجل ويصنع 10 أهداف أو أكثر في أوروبا بجميع البطولات خلال الموسم الحالي بعد محمد صلاح.

ثم سجل مرموش في الدقيقة 65 هدفا من ركلة حرة مباشرة ليصبح أول لاعب في الدوريات الخمس الكبرى يسجل 3 أهداف في 3 مباريات متتالية من كرة ثابتة.

وشارك مرموش حتى الآن 16 مباراة مع فرانكفورت وخلالها سجل 16 هدفا وصنع 10 في جميع البطولات.

محمد صلاح أول من وصل إلى 10 أهداف وصناعات هذا الموسم بعد أن سجل حتى الآن 17 هدفا وصنع 10 آخرين.

وأصبح عمر مرموش أكثر من ساهم في أهداف بالدوريات الخمسة الكبرى خلال الموسم الحالي بعد أن وصل إلى 18 هدفا ليتعادل مع هاري كين في الصدارة.

ويلعب مرموش مع شتوتجارت فريقه القديم الذي لعب بصفوفه على سبيل الإعارة لمدة موسم في وقت سابق.