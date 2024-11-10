يوريتش دفع الثمن مباشرة.. روما يخسر من بولونيا ويقيل مدربه

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 19:02

كتب : FilGoal

إيفان يوريتش - مدرب روما الجديد

أعلن روما إقالة مدربه إيفان يوريتش بعد الخسارة من بولونيا بنتيجة 3-2 في الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

وكانت المباراة هي الأخيرة للمدرب الكرواتي على رأس الإدارة الفنية للذئاب وفقا للتقارير حال الخسارة وهو ما حدث بالفعل.

ويحتل روما المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة من 12 مباراة ومكتفيا بـ 3 انتصارات فقط.

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الكرواتي البالغ 49 عاما تولى تدريب الفريق خلفا لدانييلي دي روسي الذي رحل بسبب سوء النتائج.

وبدأ يوريتش مهمته يوم 18 سبتمبر الماضي واستمر 53 يوما فقط، لتصبح أقصر مهمة تدريبية في مسيرته بعدما قاد جنوى من قبل في ولاية استمرت 58 يوما.

وخلال 12 مباراة مع الكرواتي خسر روما 5 مرات وتعادل في 3 وفاز في 4 خلال جميع المسابقات.

ووفقا للتقارير الإيطالية فإن روبرتو مانشيني مدرب منتخب السعودية السابق يعد الأقرب لتولي مهمة الذئاب.

ويستعد روما لمواجهة نابولي متصدر الترتيب في قمة الجولة 13 من الدوري الإيطالي عقب نهاية التوقف الدولي الجاري.

وخسر روما بنتيجة 3-2 من بولونيا في ملعب الأولمبيكو، فتقدم سانتياجو كاسترو بهدف للضيوف في الشوط الأول سجله في الدقيقة 25.

وسجل ستيفان الشعراوي هدف التعادل برأسية في الدقيقة 63 لكن ريكاردو أورسوليني أعاد التقدم لبولونيا مجددا بعد 3 دقائق.

وأضاف ياسبر كارلسون الهدف الثالث في الدقيقة 77.

وقبل 8 دقائق على نهاية الوقت الأصلي سجل الشعراوي ثاني أهدافه وروما لتنتهي المباراة بخسارة جديدة للذئاب.

إيفان يوريتش روما بولونيا الدوري الإيطالي
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