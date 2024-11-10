دوري أبطال إفريقيا سيدات - مسار يحققن فوزا تاريخيا على صنداونز في بداية المشوار

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 18:45

كتب : FilGoal

مسار - صنداونز - دوري أبطال إفريقيا سيدات

حققت سيدات مسار فوزا مدويا بنتيجة 1-0 على صنداونز الجنوب إفريقي حامل اللقب في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا سيدات.

ويشارك مسار كونه بطل الدوري المصري عن الموسم الماضي ووصيف بطولة شمال إفريقيا، لأول مرة في تاريخ البطولة.

وسجلت ساندرين نيونكورو هدف فوز مسار على الفريق الأكثر تتويجا باللقب في الشوط الأول وحافظت سيدات مسار على الفوز في نهاية اللقاء.

وتلتقي سيدات مسار في الجولة المقبلة يوم الأربعاء مع كوينز النيجيري.

وتقام منافسات دوري أبطال إفريقيا للسيدات بالمغرب في الفترة من 9 إلى 23 نوفمبر 2024، وتأهل مسار للمرة الأولى في تاريخه.

وأقيمت النسخة الأولى من البطولة في مصر عام 2021 وتوج بها ماميلودي صنداونز، بينما توج الجيش الملكي المغربي بالنسخة الثانية التي أقيمت بالمغرب عام 2022، وعاد صنداونز ليحقق لقب النسخة الثالثة التي أقيمت في كوت ديفوار عام 2023.

وجاءت قائمة فريق سيدات مسار كالآتي:

حراسة المرمى: حبيبة عماد - أمنة محمد - أية محمد.

الدفاع: عايشة نانتونجو - نور عبد الواحد السيد - ميرفت فاروق - ميرنا محسن - شادية نانكيا - نورهان طارق.

الوسط: همسة أسعد - أميرة محمد - مايا إيهاب - عهد طارق - فاطمة مصطفى - شهد محمد - حبيبة طارق يحيى - مهيرة علي - فاطمة الزهراء محمد.

الهجوم: هاسناث لينوس - ساندرين نيونكورو - ياسمين محمد - فرح هشام - أزهار زكي - هالة مصطفى.

مسار دوري أبطال إفريقيا سيدات
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