انتهت الدوري الألماني - شتوتجارت (2)-(3) فرانكفورت.. نهاية مثيرة

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 18:32

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إينتراخت فرانكفورت - شتوتجارت

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة شتوتجارت ضد فرانكفورت في الجولة 10 من الدوري الألماني.

وسيواجه مرموش فريقه السابق شتوتجارت والذي لعب له معارا في موسم 2021-22.

وتبدأ المباراة في السادسة مساءً على ملعب أم أتش بي أرينا معقل شتوتجارت.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+7: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي الهدف

ق 90+5 جووووول التعااااااادل القاااااتل 3-3

ق 90: جووول الثاني لشتوتجارت يشعل أجواء اللقاء الأخيرة.

ق 86: جووول تقليص الفارق بتسديدة قوية تغالط تراب وتسكن الشباك.

ق 65: جوووووووول مرموش يسجل من ركلة حرة مباشرة رائعة للمباراة الثالثة على التوالي.

ق 55: دينا إيمبمبي يتوغل ويسدد كرة ترتطم بالمدافع وبروان يتابعها في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جوووول هوجو إيكتيكي يسجل الأول برأسية بعد ركنية نفذها مرموش

ق 30: هدف أول لشتوتجارت لكن الحكم المساعد يتدخل ويلغيه بداعي التسلل

ق 22: كيفين تراب يتصدى لركلة جزاء سددها إيميردين ديميروفيتش

ق 21: ركلة جزاء لشتوتجارت

ق 20: الحكم في انتظار قرار تقنية الفيديو بشأن احتساب ركلة جزاء لشتوتجارت

ق 4: مرموش ينفرد ويسدد كرة قوية تمر بجوار القائم

بداية اللقاء

مرموش فرانكفورت الدوري الألماني
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