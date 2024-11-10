انتهت الدوري الألماني - شتوتجارت (2)-(3) فرانكفورت.. نهاية مثيرة
الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 18:32
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة شتوتجارت ضد فرانكفورت في الجولة 10 من الدوري الألماني.
وسيواجه مرموش فريقه السابق شتوتجارت والذي لعب له معارا في موسم 2021-22.
وتبدأ المباراة في السادسة مساءً على ملعب أم أتش بي أرينا معقل شتوتجارت.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.
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انتهت
ق 90+7: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي الهدف
ق 90+5 جووووول التعااااااادل القاااااتل 3-3
ق 90: جووول الثاني لشتوتجارت يشعل أجواء اللقاء الأخيرة.
ق 86: جووول تقليص الفارق بتسديدة قوية تغالط تراب وتسكن الشباك.
ق 65: جوووووووول مرموش يسجل من ركلة حرة مباشرة رائعة للمباراة الثالثة على التوالي.
ق 55: دينا إيمبمبي يتوغل ويسدد كرة ترتطم بالمدافع وبروان يتابعها في الشباك.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45: جوووول هوجو إيكتيكي يسجل الأول برأسية بعد ركنية نفذها مرموش
ق 30: هدف أول لشتوتجارت لكن الحكم المساعد يتدخل ويلغيه بداعي التسلل
ق 22: كيفين تراب يتصدى لركلة جزاء سددها إيميردين ديميروفيتش
ق 21: ركلة جزاء لشتوتجارت
ق 20: الحكم في انتظار قرار تقنية الفيديو بشأن احتساب ركلة جزاء لشتوتجارت
ق 4: مرموش ينفرد ويسدد كرة قوية تمر بجوار القائم
بداية اللقاء