تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي في الهجوم ضد شتوتجارت.. ورقم يفصله عن صلاح

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 17:53

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إنتراخت فرانكفورت ضد سلافيا براج في الدوري الأوروبي

يبدأ عمر مرموش أساسيا بقميص إينتراخت فرانكفورت في مواجهة شتوتجارت في الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

وسيواجه مرموش فريقه السابق شتوتجارت والذي لعب له معارا في موسم 2021-22.

وتبدأ المباراة في السادسة مساءً على ملعب أم أتش بي أرينا معقل شتوتجارت.

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وإذا صنع مرموش هدفا اليوم سيكون ثاني لاعب يسجل 10 أهداف أو أكثر ويصنع 10 أهداف أو أكثر هذا الموسم في الدوريات الخمس الكبرى بعد محمد صلاح نجم ليفربول.

وجاء تشكيل فرانكفورت

حراسة المرمى: كيفين تراب

الدفاع: أرث رثيات – روبن كوش – توتا - نمادي كولينز

الوسط: ناثانيل بروان - إلياس سخيري – هوجو لارسون – جونيور دينا إيميبمي

الهجوم: عمر مرموش – هوجو إيكيتيكي

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ويحتل فرانكفورت المركز الثالث برصيد 17 نقطة، فيما يحتل المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

وساهم مرموش بتسجيل 13 هدفا وصناعة 9 في 15 مباراة بجميع المسابقات.

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