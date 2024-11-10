تقرير: مانشستر يونايتد يريد ضم "أوديجارد الجديد"

بدأ مانشستر يونايتد البحث عن صفقاته الجديد لحقبة روبن أموريم، ومن بينها صفقات للمستقبل خلال الصيف المقبل.

وحسب موقع “GiveMeSport” فإن مانشستر يونايتد يريد ضم الموهبة النرويجية سفير نيبان لاعب روزنبيرج النرويجي.

صاحب الـ17 عاما شارك في 57 مباراة رفقة فريقه حتى الآن، سجل فيهم 12 هدفا وصنع 10 آخرين.

ويعد سفير نيبان هدفا لـ روبن أموريم منذ فترة ويراقبه، إذ يراه مبشرا جدا، ولذلك سيحاول ضمه إلى مانشستر يونايتد.

وسيكون نيبان مفيدا لخطة أموريم في مانشستر يونايتد، إذ يلعب الرجل البرتغالي بخطة 3-4-3 دائما، ما سيكون بحاجة إلى لاعب بمواصفقات نيبان.

ويقارن سفير نيبان بـ مارتن أوديجارد قائد مانشستر يونايتد، ونجم النرويج بجانب إرلينج هالاند.

فقال عنه جاسبر ماتيسين المحلل النرويجي الشهير في تصريحات لقناة TV2: "سفير نيبان لاعب ممتع جدا، وحين أراه ينتابني نفس الشعور الذي شعرت به وقتما شاهدت مارتن أوديجارد لأول مرة".

الجدير بالذكر هنا، هو تصريح سفير نيبان من قبله بأنه مشجع لمانشستر يونايتد في عام 2023، ما يجعل أولويته للشياطين الحمر.

وقال اللاعب الواعد حينها لقناة TV2: "كنت دائما مشجع لمانشستر يونايتد، ثم بعدها يأتي بطبيعة الحال ريال مدريد، فأنا عاشق كبير لكريستيانو رونالدو".

أمر آخر قد يسهل مهمة ضم مانشستر يونايتد لـ سفير نيبان، إذ أن وكيلة اللاعب هي رافاييلا بيمنتا الوكيلة البرازيلية، والتي جلبت ماتياس دي ليخت، ونصير مزراوي من بايرن ميونيخ إلى مانشستر يونايتد خلال الصيف الماضي.

رغم ذلك فإن سفير نيبان يعد هدفا كذلك لأندية مانشستر سيتي، وتشيلسي، وباريس سان جيرمان، مع عقده الممتد رفقة روزنبيرج حتى ديسمبر 2026 يتضمن شرط جزائي قيمته 83 مليون يورو.