"تعرض مدربنا لتصرفات عنصرية".. الوداد يصدر بيانا يدين فيه أحداث مباراته ضد اتحاد طنجة

أصدر نادي الوداد المغربي بيانا يدين فيه الأحداث المؤسفة التي حدثت عقب نهاية مباراته ضد اتحاد طنجة في الدوري المغربي.

وانتهى اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري.

بيان نادي الوداد المغربي كالآتي:

"يعرب نادي الوداد عن إدانته الشديدة للأحداث المؤسفة التي تلت صافرة نهاية المباراة التي جمعت فريقنا بنادي اتحاد طنجة".

"تعرض مدربنا موكوينا لتصرفات عنصرية غير مقبولة من قبل أحد أعضاء طاقم نادي اتحاد طنجة، الذي لم يكن ضمن الطاقم المتواجد على أرض الملعب، بل دخل إليها بعد انتهاء المباراة، حيث أدت كلماته النابية والعنصرية في حق المدرب إلى نشوب بعض المناوشات بين اللاعبين".

"كما يستنكر نادي الوداد محاولة نادي اتحاد طنجة تحويل الأنظار عن هذا السلوك العنصري بتوجيه الرأي العام نحو أمور أخرى وتجاهل جوهر المشكلة المتمثل في التصرفات غير الأخلاقية الصادرة عن أحد أفراده".

"نعتبر هذه المحاولات تهربا من المسؤولية وتتنافى مع القيم الرياضية التي ينبغي أن تجمع بين الأندية في منافسة شريفة".

"وفي هذا السياق نؤكد أن نادي الوداد رحب بفريق اتحاد طنجة ومسؤوليه بطريقة استثنائية، واستجاب لجميع مطالبهم بكل احترام وكرم، بشكل غير مسبوق".

"إن المغرب كان دائما وسيبقى أرضا للضيافة والأخوة، حيث يجمع بين الشعوب بروح من الاحترام والتعايش، وهي القيم التي تشكل مصدر قوة وهوية بلدنا عبر التاريخ".

"مثل هذه التصرفات العنصرية لا مكان لها في بلدنا ولا في ملاعبنا، ونحن ملتزمون بالحفاظ على روح التنافس الشريف والنزيه، وإذ نؤكد رفضنا القاطع لهذه التصرفات، ندعو الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية نزاهة رياضتنا من كل ما يسيء لها".

واستنكر موكوينا ما حدث مؤكدا أنه لا يعتقد أنه يستحق ذلك ولم يأت إلى المغرب ليحدث معه هذا.

وجاء بيان اتحاد طنجة بشأن أحداث مواجهة الوداد في الدوري كالآتي: "يعبر نادي اتحاد طنجة عن استنكاره وأسفه الشديدين لما حدث لأحد أفراد طاقم فريقنا من اعتداء غير مبرر على يد أفراد محسوبة على نادي الوداد، وذلك عقب نهاية المواجهة".

وتابع "نعتبر هذا التصرف بعيدا كل البعد عن الروح الرياضية والقيم التي يجب أن تسود في الوسط الرياضي، ونرى أن ما حصل يعد إساءة لجميع الأطراف وللمنافسة الشريفة، ويعكس صورة سلبية عن الرياضة التي نحرص على أن تكون مجالا للتعاون والإحترام والتآخي بين الجميع".

وكشف البيان "بناء على ذلك، فإننا ندعو الجهات المعنية للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات مستقبلا، نؤكد التزامنا بنشر ثقافة الاحترام المتبادل وروح المنافسة الشريفة".

واختتم "نتطلع إلى أن تحظى رياضتنا ببيئة آمنة خالية من التصرفات السلبية".

ومن جانبه صرح هلال الطير المدير الفني لفريق اتحاد طنجة عن اتهامه بالإساءة إلى موكوينا قائلا: "تفاجأت صباح اليوم بإتهامي بكوني دخلت في شجار مع المدرب موكوينا، وهذا كذب وبهتان".

وأوضح في تصريحات لصحيفة المنتخب المغربية "الدليل على ذلك أنني عند نهاية المباراة كنت أول من ذهب إلى غرفة خلع الملابس".

واختتم تصريحاته "موكوينا كان بعيدا عني وبالتالي استغربت كيف يتم الترويج لأمور لم تحدث من الأساس، وأخلاقي لا تسمح لي أن أتشاجر مع زميل لي".

وشهدت المباراة مشادة عنيفة بين الطرفين عقب نهاية اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما.

ويحتل الوداد المركز الخامس عقب مرور 10 جولات برصيد 15 نقطة.

وتعثر الوداد ست مرات في الدوري من 10 جولات بعد ثلاث هزائم ومثلهم من التعادلات.

وخطف الوداد التعادل أمام اتحاد طنجة في الدقيقة 83 بهدف للموريتاني سيدي بونا عمار.