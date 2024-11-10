دوري المحترفين - وي يهزم ديروط.. وثلاثة تعادلات

انطلقت منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين المؤهل إلى الدوري الممتاز.

وشهدت الساعة الثانية والنصف عصرا إقامة أربع مباريات انتهت ثلاثة منها بالتعادل.

بينما حسم وي الفوز على حساب ديروط بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل محمود مسعود هدفي وي بينما سجل محمد عصام هدف ديروط الوحيد.

ورفع وي رصيده إلى 9 نقاط.

بينما تعادل المنصورة سلبيا أمام الداخلية في المباراة التي أقيمت على ملعب اتحاد نبروه.

وتعادل سبورتنج أمام أسوان بهدف لكل منهما إذ سجل مؤمن مهدي للفريق السكندري وتعادل محمد أشرف لفريق أسوان.

وأخيرا تعادل منتخب السويس أمام بترول أسيوط بهدفين لكل منهما.

وسجل عوض تهامي هدفي منتخب السويس بينما سجل لبترول أسيوط كل من حسن أحمد ثم البديل أحمد عربي في الدقيقة 90.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة راية ضد القناة.