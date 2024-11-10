بدأ البحث قبل تولي المهمة.. تقرير إنجليزي: أموريم يبحث استعارة مهاجم باريس في مانشستر

بدأ روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد الجديد مهمته، قبل حتى توليها بشكل رسمي.

وحسب موقع "ذا بووت رووم" الإنجليزي، فإن مانشستر يونايتد سيحاول ضم فيكتور جيوكيريس المهاجم السويدي لـ سبورتنج لشبونة، لكن نظرا لسعر المهاجم الفتاك المرتفع جدا، فإن أموريم سيبحث عن حلول مؤقتة أخرى.

الموقع كشف عن توجه أموريم لاستعارة راندال كولو مواني مهاجم باريس سان جيرمان في شهر يناير حتى نهاية الموسم.

نادي العاصمة من جهته قد لا يعارض خروج المهاجم صاحب الـ25 عاما للإعارة، إذ بدأ الدولي الفرنسي مباراتين فقط منذ بداية الموسم من أصل 10 مشاركات.

ورغم إن مواني لم يسجل مع باريس سان جيرمان منذ بداية سبتمبر الماضي، لكن المهاجم شارك رفقة منتخب فرنسا خلال التوقف الماضي وسجل هدفين ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية.

ولن تكون مهمة مانشستر يونايتد سهلة نحو كولو مواني، إذ ذكرت التقارير كذلك إن أندية أرسنال، ومانشستر سيتي، ووست هام مهتمون أيضا بضم اللاعب في يناير، إذ يبحث بيب جوارديولا عن بديل لـ إرلينج هالاند، وأرتيتا عن مهاجم صريح من الأساس لقائمته بجانب جابرييل جيسوس الذي لا يشارك أساسيا.

ورغم امتلاك مانشستر يونايتد لـ راسموس هويلاند، وجوشوا زيركيزي كمهاجمين صريحين، لكن كلا منهما لم يسجل هدف واحد فقط هذا الموسم، فيما سجل أليخاندرو جراناتشو فقط أكثر منهما في قائمة الشياطين الحمر.

وسيتولى روبن أموريم مهمة تدريب مانشستر يونايتد عقب نهاية التوقف الدولي الحالي خلفا لـ روود فان نيستلروي الذي قاد مانشستر يونايتد مؤقتا خلفا لـ إريك تين هاج الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.