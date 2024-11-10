كرنفال الدوري المصري - في الجول يكشف قصص أكثر من 550 لاعب بشكل مختلف

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 16:52

كتب : FilGoal

كرنفال الدوري المصري 2025

أشقاء وأقارب وقصص متنوعة مختلفة وغريبة ضمن أبرز حكايات وقصص لاعبي الدوري المصري لموسم 2024-25.

هل تعلم أن عبد العزيز البلعوطي ابن عم علي جبر، وأن علي الفيل تجمعه صلة قرابة خالد سطوحي، وأن أبناء العش الثلاثة ينتنافسون في الدوري المصري هذا الموسم بقمصان 3 فرق مختلفة.

أرقام تاريخية للاعبين في الدوري وبقميص منتخب مصر، وكذلك قصص غريبة يمكنك أن تقرأها لأول مرة.

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FilGoal.com يقدم لكم كرنفال الدوري المصري الذي يكشف لكم قصصا مختلفا ومثيرة لأكثر من 550 لاعبا في 18 فريقا مع انطلاق الموسم.

يمكنكم مطالعة كل قصص اللاعبين من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

وتمت إضافة إمكانية البحث عن لاعب أو منتخب للوصول للمعلومات بشكل أسرع.

وسبق أن قدّم FilGoal.com لمتابعيه كرنفال كأس العالم 2022 وأيضا كرنفال الدوري المصري موسم 2023-24، وكرنفال أمم إفريقيا 2023.

كرنفال الدوري المصري الدوري المصري
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كرنفال الدوري المصري - في الجول يكشف قصص أكثر من 550 لاعب بشكل مختلف ساعة | الدوري المصري
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