دي زيربي يستخدم مانشستر يونايتد لإلهام لاعبي مارسيليا

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 16:42

كتب : FilGoal

روبرتو دي زيربي - مدرب برايتون

استخدم روبيرتو دي زيربي مدرب أولمبك مارسيليا، عرض مانشستر يونايتد له في الصيف الماضي من أجل إلهام لاعبي فريقه الحالي.

روبيرتو دي زيربي تلقى عرضا لتدريب مانشستر يونايتد خلال الصيف الماضي، لكن المدرب الإيطالي رفض العرض وتولى تدريب مارسيليا.

وحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن دي زيربي أراد إلهام لاعبي مارسيليا وتحفيزهم، فأظهر لهم العقد الذي تلقاه من مانشستر يونايتد الصيف الماضي على شاشة عرض داخل غرفة الملابس.

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وأوصل دي زيربي للاعبيه رسالة مفادها، إنه فضل شغفه في تدريب العملاق الفرنسي على المال الأوفر في عرض مانشستر يونايتد، مطالبهم بالتلاحم.

مارسيليا بدأ الموسم الحالي بقوة، قبل أن تتراجع النتائج مؤخرا بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان بثلاثية في "فيلود روم" والخسارة يوم الجمعة ضد أوكسير مجددا في "فيلود روم".

ويحتل مارسيليا حاليا المركز الثالث في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر بعد 11 جولة.

وأمضى دي زيربي سنتين رفقة برايتون في الدوري الإنجليزي بعد تولي المهمة خلفا لـ جراهام بوتر، قبل أن يرحل الصيف الماضي إلى فرنسا ويتولى تدريب مارسيليا.

الدوري الفرنسي مارسيليا دي زيربي
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