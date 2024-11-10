استعدادا للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.. الكشف عن قائمة منتخب مصر تحت 17

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم قائمة منتخب مصر للشباب تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكأس.

وضمت قائمة 20 لاعبا استعدادا لخوض منافسات بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما.

ويقود أحمد الكأس منتخب مصر من مواليد عام 2008.

وجاءت قائمة منتخب مصر للشباب كالآتي:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز - عمرو عادل.

الدفاع: ياسين ياسر - نور أشرف - حمزة الدجوي - مهند أيمن - أدهم فريد - آدم محمد.

الوسط: باسل مدحت - عمر العدوي - محمد أنس - محمد شريف - علي بسيوني - إبراهيم النجعاوي - أنس رشدي - محمد حمد - بلال عطية - كريم جمعة.

الهجوم: عبد العزيز الزغبي - حمزة عبد الكريم.

وغادرت بعثة منتخب مصر للشباب إلى المغرب استعدادا لخوض منافسات بطولة شمال إفريقيا.

وتنطلق تصفيات شمال إفريقيا بالمغرب في الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر الجاري.

ويلتقي منتخب مصر أمام المغرب ثم يواجه الجزائر بينما ثالث مبارياته ضد تونس ويختتم التصفيات بمواجهة ليبيا.

ويترأس إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري البعثة.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب كلا من أحمد الكأس مديرا فنيا ووليد مهدي مديرا للمنتخب ومحمد إبراهيم مدربا عاما ورامي عادل مدربا مساعدا وأحمد فوزي مدربا لحراس المرمى.

بينما علاء الجوهري مدربا للأحمال ومحمد الصايغ منسقا إعلاميا وعمرو طه طبيب المنتخب، ومحمد الششتاوي علاج طبيعي ومجدي وكوك أخصائي تأهيل ومحمد السيد تدليك وشريف نعيم مسؤول مهمات.