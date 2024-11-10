كرة سلة - عمرو مصيلحي: أقف على مسافة واحدة بين جميع الأندية.. وأول أهدافنا

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 15:29

كتب : هاني العوضي

عمرو مصيلحي - كرة سلة

تقترب انتخابات الاتحاد المصري لكرة السلة إذ من المقرر إجراء الانتخابات يوم الجمعة المقبل.

ويدخل عمرو مصيلحي نائب مجلس الإدارة الحالي في منافسة أمام مجدي أبو فريخة الرئيس الحالي.

وقال عمرو مصيلحي المرشح لمنصب رئيس اتحاد كرة السلة المصري لـ FilGoal.com: "ترشحت بقائمة توافقية تضم نجوم اللعبة في الأهلي والزمالك والجزيرة وسبورتنج".

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وتابع "ينضم ثلاثي المجلس الحالي وهم خالد القوصي وحسين البشبيشي وهما يمثلان عامل الخبرة، بالإضافة إلى محمد إيهاب".

وكشف "أما الوجوه الجديدة فتم ضم هاني عبد المنعم لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، وطارق السعيد لاعب الزمالك ومدير الفريق الأول للعبة".

وأضاف "لدينا طموحات وأهداف نسعى لتحقيقها على مستوى القاعدة ونشر اللعبة بشكل أوسع في الصعيد ووجه بحري من خلال دعم الأندية".

وشدد مصيلحي "أقف على مسافة واحدة بين جميع الأندية، وهذا ليس بالكلام فقط، فتواجدي كعضو باتحاد اللعبة منذ 2012 وإشرافي على المنتخبات ثم تزكيتي كنائب رئيس للاتحاد يثبت ذلك".

أما عن أول أهدافه حال الفوز فأجاب "ملف المنتخب الأول واختيار مدير فني أول أهداف المجلس الجديد".

واختتم عمرو مصيلحي تصريحاته "لن ألتفت إلى الشائعات، ولن أتعامل بمثلها، كرة السلة دائما ما كانت أسرة واحدة والتنافس بين أفرادها يجب أن يتحلى بالاحترام".

ومن المفترض أن يتولى مجلس الإدارة الجديد إدارة اتحاد كرة السلة خلال الفترة ما بين 2024 حتى 2028.

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