القسم الثالث - بسبب سيارة تكريم الموتى.. اتحاد الكرة يعتبر مركز شباب العامرية منتصرا على أبو حمص

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 15:01

كتب : FilGoal

مركز شباب العامرية

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم احتساب نقاط مباراة أبو حمص ومركز شباب العامرية بدوري القسم الثالث للأخير.

وجاء قرار اتحاد الكرة بناء على تقرير الحكم الذي كتب خلاله أن سيارة الإسعاف التي جلبها أبو حمص غير مجهزة طبيا.

وكان محمود التركي المدير الفني لمرز شباب العامرية قد قال لـ FilGoal.com: "كنا نستعد لمواجهة أبو حمص على ملعبهم في دوري القسم الثالث لمنطفة الإسكندرية والبحيرة فوصلت سيارة تكريم موتى غير مجهزة بشيء بدلا من الإسعاف فانتظر الحكم الوقت القانوني لإلغاء المباراة، وحاول مسؤولي أبو حمص إحضار خطاب من إحدى المستشفيات ولكن الحكم عبد الحميد خطاب سجل كل شيء وألغى المباراة".

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وواصل "ما يهمنا هو سلامة الجميع سواء من أبو حمص أو العامرية".

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وفي نفس السياق ألغيت مباراة حدائق الأهرام مع الإعلاميين لعدم وصول سيارة إسعاف بالقسم الثالث.

وكان اتحاد الكرة قد قرر احتساب نقاط مباراة الأولمبي وهلال مطروح في دوري القسم الثاني بـ لصالح الهلال لتأخر وصول سيارة الإسعاف لملعب الأولمبي وإحضار خطاب من مستشفى خاصة.

مركز شباب العامرية دوري القسم الثالث
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