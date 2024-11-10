قائمة فلسطين - أبو علي وعمر فرج ضمن اختيارات مواجهتي عمان وكوريا

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 14:58

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - منتخب فلسطين أمام الأردن

أعلن مكرم دبوب مدرب منتخب فلسطين قائمة فريقه التي ستشارك في فترة التوقف الدولي المقبلة.

ويستعد منتخب فلسطين لمواجهة عمان وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة تواجد كل من وسام أبو علي مهاجم الأهلي وعمر فرج لاعب الزمالك.

أخبار متعلقة:
الجزيري وعمر فرج يصلان القاهرة ويرافقان بعثة الزمالك إلى الإمارات بهدف لـ أبو علي ومشاركة عمر فرج.. فلسطين تخطف تعادلا ثمينا من الكويت في تصفيات كأس العالم عمر فرج: جماهير الزمالك أبهرتني وأشكرهم على الدعم وسام أبو علي يكشف كيف خدع دفاع وحارس العين ويؤكد: فخور لأنني واجهة فلسطين

وجاءت قائمة فلسطين بالكامل كالتالي:

قد تكون صورة ‏‏‏١٠‏ أشخاص‏ و‏نص‏‏

سيلعب الفدائي أولا ضد عمان يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الخامسة من الدور الأخير من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

ثم يواجه كوريا الجنوبية يوم 19 من الشهر الجاري.

ويحتل منتخب فلسطين المركز السادس في المجموعة برصيد نقطتين.

بينما يحتل منتخب كوريا الجنوبية الصدارة برصيد 10 نقاط.

وسام أبو علي عمر فرج فلسطين الأهلي الزمالك
نرشح لكم
جارديم مدربا لـ العين حتى نهاية كأس العالم للأندية 2025 تقرير إماراتي: ضحية الأهلي بديل كريسبو في تدريب العين بسبب سوء النتائج.. العين يعلن إقالة كريسبو غياب يوسف أيمن عن قائمة قطر لمواجهتي أوزبكستان والإمارات حامل اللقب يتذيل الترتيب.. العين يخسر من النصر بخماسية في دوري أبطال ىسيا للنخبة تريزيجيه: حققنا الأهم أمام باختاكور.. والملعب لم يساعدنا انتهت في دوري أبطال آسيا - النصر (5)-(1) العين.. هزيمة ثقيلة التشكيل - رونالدو وماني يقودان هجوم النصر.. ورحيمي أساسي مع العين
أخر الأخبار
دوري المحترفين - وي يهزم ديروط.. وثلاثة تعادلات 2 دقيقة | القسم الثاني
بدأ البحث قبل تولي المهمة.. تقرير إنجليزي: أموريم يبحث استعارة مهاجم باريس في مانشستر 8 دقيقة | ميركاتو
كرنفال الدوري المصري - في الجول يكشف قصص أكثر من 550 لاعب بشكل مختلف 18 دقيقة | الدوري المصري
دي زيربي يستخدم مانشستر يونايتد لإلهام لاعبي مارسيليا 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
إبراهيم حسن يشكر وزير الطيران بعد سفر المنتخب على متن طائرة خاصة 48 دقيقة | منتخب مصر
استعدادا للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.. الكشف عن قائمة منتخب مصر تحت 17 ساعة | منتخب مصر
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (2)-(0) ليستر.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد اتهامات الإساءة لـ موكوينا.. اتحاد طنجة يطالب في بيان رسمي بالتحقيق ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع 4 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان