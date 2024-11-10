قائمة فلسطين - أبو علي وعمر فرج ضمن اختيارات مواجهتي عمان وكوريا
الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 14:58
كتب : FilGoal
أعلن مكرم دبوب مدرب منتخب فلسطين قائمة فريقه التي ستشارك في فترة التوقف الدولي المقبلة.
ويستعد منتخب فلسطين لمواجهة عمان وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026.
وشهدت القائمة تواجد كل من وسام أبو علي مهاجم الأهلي وعمر فرج لاعب الزمالك.
وجاءت قائمة فلسطين بالكامل كالتالي:
سيلعب الفدائي أولا ضد عمان يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الخامسة من الدور الأخير من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.
ثم يواجه كوريا الجنوبية يوم 19 من الشهر الجاري.
ويحتل منتخب فلسطين المركز السادس في المجموعة برصيد نقطتين.
بينما يحتل منتخب كوريا الجنوبية الصدارة برصيد 10 نقاط.
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