انتهت دوري المحترفين - المنصورة (0)-(0) الداخلية.. نهاية سلبية
الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 14:25
كتب : FilGoal
يحل فريق الداخلية ضيفا على المنصورة ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري المحترفين.
ويحتل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط بينما المنصورة يتذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.
لمشاهدة المباراة من هنا.
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نهاية المباراة بالتعادل السلبي
ق90 احتساب ست دقائق وقت بدل من الضائع
ق75 محاولات للتسجيل من هنا وهناك لكن دون جدوى
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق40 سيطرة متبادلة دون خطورة حقيقية
ق25 هجمة خطيرة للداخلية لكن دون أهداف
ق10 محاولات من المنصورة من أجل تسجيل الأول
انطلاق المباراة
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