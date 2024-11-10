انتهت دوري المحترفين - المنصورة (0)-(0) الداخلية.. نهاية سلبية

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 14:25

كتب : FilGoal

المنصورة ضد سبورتنج

يحل فريق الداخلية ضيفا على المنصورة ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري المحترفين.

ويحتل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط بينما المنصورة يتذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.

لمشاهدة المباراة من هنا.

------------------------

نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق90 احتساب ست دقائق وقت بدل من الضائع

ق75 محاولات للتسجيل من هنا وهناك لكن دون جدوى

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40 سيطرة متبادلة دون خطورة حقيقية

ق25 هجمة خطيرة للداخلية لكن دون أهداف

ق10 محاولات من المنصورة من أجل تسجيل الأول

انطلاق المباراة

دوري المحترفين المنصورة الداخلية
نرشح لكم
دوري المحترفين - وي يهزم ديروط.. وثلاثة تعادلات القسم الثالث - بسبب سيارة تكريم الموتى.. اتحاد الكرة يعتبر مركز شباب العامرية منتصرا على أبو حمص مدرب مركز شباب العامرية: إلغاء مباراتنا مع أبو حمص بسبب سيارة تكريم الإنسان دوري المحترفين - خالد عيد مدربا لنادي طنطا دوري المحترفين - المنصورة ينقل مبارياته لملعب اتحاد نبروه "أخطاء متكررة ضدنا".. أبو قير للأسمدة يتقدم بشكوى ضد حكم مباراة لا فيينا  دوري المحترفين - إلى المركز الثاني.. الترسانة يواصل تقدمه نحو القمة ويفوز على راية دوري المحترفين - هزيمة أولى لـ المقاولون.. وتعادل البلدية
أخر الأخبار
انضم لـ صلاح.. مرموش ثاني لاعب يسجل ويصنع 10 أهداف في أوروبا 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
الزمالك والمصري.. في الجول يكشف مواعيد أول جولتين من مجموعات الكونفدرالية 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
فان نيستلروي: لقد كانت فترة قصيرة رائعة.. ولا يكفيني شكر الجماهير 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي وبيراميدز.. في الجول يكشف مواعيد أول جولتين من مجموعات أبطال إفريقيا 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
يوريتش دفع الثمن مباشرة.. روما يخسر من بولونيا ويقيل مدربه 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: يونايتد يستهدف ضم دانيلو في يناير 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
برونو فيرنانديز: جارناتشو لم يحتفل بهدفه لأنه يشعر بعدم ثقة المشجعين 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دوري أبطال إفريقيا سيدات - مسار يحققن فوزا تاريخيا على صنداونز في بداية المشوار ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع 4 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان