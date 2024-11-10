راؤول أسينسيو – متهم في نشر فيديو فاضح وتأسس كلاعب وسط.. من هو مدافع ريال مدريد الشاب

استعاد ريال مدريد توازنه وحقق فوزا كبيرا على أوساسونا بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد خساراتين متتاليتين من برشلونة وميلان.

راؤول أسينسيو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

خلال المباراة سجل فينيسيوس جونيور ثلاثة أهداف وقدم أداء رائع وعاد جود بيلينجهام للتسجيل لأول مرة في الموسم ولكن كل ذلك لم يكن هو أكثر ما لفت الأنظار في تلك المباراة.

العنوان الرئيسي للمباراة كان إصابة الثلاثي رودريجو إدير ميليتاو ولوكاس فاسكيز.

بعد إصابة ميليتاو تحديدا شارك لاعب شاب يبلغ من العمر 21 عاما يدعى راؤول أسينسيو بدلا منه وقدم أداء رائع ولفت الأنظار إليه بسبب تحكمه وخروجه بالكرة بشكل جيد وبسبب تدخلاته المناسبة.

اللقطة الأبرز لأسينسيو في المباراة كانت صناعة الهدف الثاني لريال مدريد الذي سجله بيلينجهام بتمريرة رائعة من الخلف إلى الأمام أدت لانفراده بالمرمى.

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اللاعب الشاب على الأغلب سيتم استخدامه كثيرا خلال الفترة المقبلة نظرا لعدم جاهزية دافيد ألابا وتشخصي إصابة ميليتاو كقطع في الرباط الصليبي مع إصابة أوريلين تشواميني الذي يمكنه اللعب في قلب الدفاع ولذلك سيكون أنشيلوتي مضطرا للاعتماد على لاعبي الأكاديمية خاصة أسينسيو الذي ظهر بشكل جيد خلال ظهوره الأول بالفعل.

ويقدم لكم FilGoal.com معلومات عن أسينسيو وكيف تطور وصولا إلى الفريق الأول لريال مدريد.

ولد أسينسيو في جزر الكناري الإسبانية وبدأ مسيرته بكرة القدم منذ طفولته في نادي لاس بالماس.

خلال سنوات تأسيسيه الأولى مع لاس بالماس لعب أسينسيو كلاعب وسط ملعب وربما هذا قد يفسر جودته في التحكم والخروج بالكرة بشكل سلس.

وتحول أسينسيو فيما بعد إلى مركز قلب الدفاع بسب قوته البدنية مقارنة بسنه في ذلك التوقيت.

في عام 2017 كان يطلق على أسينسيو اسم المدافع الأكثر إثارة في جيله وبعد أشهر من المحاولات تمكن ريال مدريد من التعاقد مع أسينسيو في عمر 14 قادما من لاس بالماس وضمه إلى أكاديميته.

تدرج أسينسيو في أكاديمية ريال مدريد حتى صعد للتدرب مع الفريق الأول بداية من فترة الإعداد التي أقيمت بأمريكا قبل بداية الموسم الحالي.

المدافع الشاب شارك بالفعل في بعض المباريات الودية قبل بداية الموسم ثم عاد ليشارك مع ريال مدريد كاستيا أو الفريق الثاني بشكل طبيعي.

خدمته الإصابات

صدفة الإصابات هي من أخرجت أسينسيو إلى النور، بكل تأكيد غياب ميليتاو وجميع لاعبي الدفاع في ريال مدريد كان لها الدور الأبرز في اللجوء إلى لاعب من الشباب ولكن أيضا بالنظر إلى الأوقات السابقة فإنه لم يكن الخيار الأول لأنشيلوتي من لاعبي الأكاديمية.

خلال المباريات الماضية من الموسم كان أنشيلوتي يستعين برامون جاكوبو زميله في مركز الدفاع بريال مدريد كاستيا كخيار أول ودخل قائمة الفريق وكان قريبا من المشاركة ضد ديبورتيفو ألافيس لولا تقليل الفارق في الدقائق الأخيرة مما أدى لخوف أنشيلوتي من عودتهم في النتيجة.

ولكن من جديد كانت الإصابات هي من تخدم أسينسيو إذ أن جاكوبو خيار أنشيلوتي الأول في الدفاع من الأكديمية مصاب حاليا ليتم استعداء أسينسيو للقائمة ضد أوساسونا ويشارك بعد إصابة ميليتاو.

اتهام مقلق

كل ما قيل خلال التقرير السابق كان مدحا لأسينسيو ولكن هناك أيضا ما يقلق حول وضعية اللاعب ولو قليلا.

أسينسيو متهم في قضية نشر مقطع فيديو جنسي لقاصرات برفقة ثلاثة لاعبين آخرين من أكاديمية ريال مدريد.

القضية كانت قد فتحت قبل عام ولا تزال قيد التحقيق حتى الآن ويعد أسينسيو أحد المتهمين فيها وهو الأشهر كون الباقين كانوا ضمن فئة عمرية أصغر.

وفقا لجميع المصادر الإسبانية وأبرزها صحيفة آس فإن أسينسيو لم يتواجد في الفيديو أو بمكان الحادثة من الأساس ولكنه فقط ساهم في نشر المقطع ولذلك أصبح أحد المتهمين بالقضية.

تحديات قادمة

أسينسيو أمام فرصة مناسبة وصعبة ليحفر اسمه كلاعب بارز في تاريخ ريال مدريد إذا تمكن من إثبات نفسه خاصة بالفترة المقبلة.

اللاعب سيشارك على الأغلب خلال المباريات المقبلة الصعبة والتي ستجمع ريال مدريد بمنافسين مثل ليفربول وأتالانتا بدوري أبطال أوروبا مع مباريات الدوري الإسباني غير السهلة أيضا مع معاناة الفريق في الأساس من مشاكل دفاعية عديدة.

ومع إصابة الظهيرين داني كارباخال ولوكاس فاسكيز فهذا يعطي عبئ إضافي على قلبي الدفاع لأن من سيشارك بجانبهما لن يكون لاعب يشارك في مركزه الأساسي أو أحد لاعبي الأكاديمية أيضا.

وإذا تمكن أسينسيو من المساهمة في خروج ريال مدريد من تلك الفترة إلى بر الأمان وتممن من إثبات نفسه فسيفرض نفسه على الأغلب كأحد الأعمدة الأساسية لكارلو أنشيلوتي بالفريق وأيضا سيفتح الباب والثقة أمام المزيد من لاعبي الأكاديمية من بعده.